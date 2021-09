Aktualizace: remaster Alana Wakea oficiálně potvrzen, vyjde na podzim

7. 9. 2021 15:12 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Aktualizace:

Netrvalo dlouho a spekulovaný remaster thrilleru Alan Wake byl oficiálně potvrzen. Postaral se o to sám kreativní ředitel studia Remedy Entertainment Sam Lake, který pro tuto zprávu využil komunitní server The Sudden Stop, který se značce věnuje už od roku 2012. Remaster vyjde ještě letos na podzim, a to na PC skrz Epic Game Store a na současné i minulé konzole. Bližší informace bychom se měli dozvědět už brzy.

Původní zpráva:

Není to poprvé, kdy se na internetu spekuluje o návratu milované, leč paradoxně finančně neúspěšné hororové adventury od studia Remedy. Letos v červnu známý dataminer Wario64 poukázal na databázi spojenou s Epicem, kde se objevily náznaky PC verze Final Fantasy VII Remake a remasteru Alana Wakea. To druhé nyní podporuje nový únik.

Rovnou několik tchajwanských obchodů zařadilo do nabídky konzolové verze produktu Alan Wake Remastered, a aby toho nebylo málo, rovnou uváděli i datum vydání připadající na 5. říjen. To bychom si nechali líbit, co říkáte? Ale dokud to nebude oficiálně posvěcené studiem Remedy, tak svá nadšení radši ještě kroťte.

Nicméně něco jako remaster Alana Wakea není nic nereálného. Microsoft sice po vydání původní hry a jejího dodatku American Nightmare zrušil veškeré další plány, nicméně práva na značku po deseti letech přešla k Remedy, kteří si s ní teď mohou dělat, co se jim zlíbí, třeba i vyhovět volání fanoušků.

A nemuselo by to skončit jen u remasteru, ale třeba by se děsy sužovaný spisovatel vrátil i ve zcela novém dobrodružství. Doufejme, že se brzy dozvíme dobré a potvrzené zprávy.