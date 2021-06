Nález v databázi Epicu odhalil existenci remasteru Alana Wakea

19. 6. 2021 12:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Studio Remedy se rozhodně nenudí. Předloni vydalo oceňovanou akci Control, stále pracuje na singleplayerové části střílečky CrossfireX a mimoto nedávno podepsalo smlouvu na dvě PC/konzolové hry s Epic Games.

Spekuluje se o tom, že by jednou z nich mohl být Alan Wake 2, pokračování mysteriózní akční adventury z roku 2010, která po svém debutu na Xboxu 360 vyšla i na PC a následně se dočkala volného arkádovějšího pokračování s podtitulem American Nightmare. Druhý díl, o němž se dlouhé roky čile spekulovalo, dosud nevyšel, a to navzdory tomu, že značka stále patří Remedy a ne Microsoftu. Spisovatel Alan Wake se navíc nedávno objevil v DLC jménem AWE pro zmiňovaný Control.

Plnohodnotné pokračování je sice zatím stále jen předmětem spekulací, kolem značky se ale přeci jen něco děje. Web EpicData, který sleduje aktualizace databáze Epic Game Storu, přišel s informací o existenci remasteru původního Alana Wakea. Podle částí kódu to vypadá, že bude hra podporovat cloudová úložiště, to je ale to jediné, co o projektu zatím víme. Není jasné, na jaké platformy potenciálně dorazí, dá se ale předpokládat, že pokud by skutečně vyšel, bude vůbec poprvé hra dostupná také na PlayStationu.

Remaster samozřejmě dává smysl především v případě, že by v Remedy opravdu připravovali druhý díl a potřebovali osvěžit povědomí o značce, která již skoro dekádu leží u ledu. I tak ale prozatím berte zveřejněné informace s rezervou, dokud se k situaci nevyjádří samotní finští vývojáři nebo společnost Epic.