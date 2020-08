V posledním DLC pro Control se vrací Alan Wake

7. 8. 2020 12:25 | autor: Šárka Tmějová

Alan Wake je mysteriózní horor z roku 2010 od Remedy Entertainment, který se kvůli prodejnímu neúspěchu a nedůvěře Microsoftu nikdy nedočkal pokračování. Naštěstí pro Alana se Remedy od Microsoftu zvládlo osamostatnit a ve svém loňském, obdobně mysteriózním Control naznačilo, že spisovatel v krizi středního věku ještě nenapsal své poslední slovo.

Wakeovi fanoušci od začátku doufali, že tajemný název AWE, který nese druhé rozšíření pro Control, by mohl odkazovat právě na něj, a pokud můžeme věřit včerejšímu traileru ze State of Play, je tomu skutečně tak.

AWE je zároveň zkratkou pro Altered World Event, který v Control označuje projevy parapřírodních sil. Někdy jsou drobné a lidi si je vysvětlí jako projev příliš bujné fantazie, někdy ale mívají katastrofické následky. A jedna z těchto událostí se měla stát v městečku Bright Falls, v jehož blízkosti se odehrával, ano, skutečně, Alan Wake. A právě jeho hlas vás čerstvým trailerem provází.

Záznamy o AWE byly dlouhá léta skladované v Nejstarším domě a jejich sektor byl před časem zapečetěn kvůli nějaké nevýslovné tragédii. Jesse Faden se tam nicméně bude muset vydat, aby zabránila ještě větší katastrofě.

S řešením problémů třetího druhu vám pomůže nová forma služební pistole, která vystřeluje lepivé granáty. Vystřelit můžete najednou až čtyři a pak je postupně odpálit. Hodit se vám bude proti novému typu Šepotu, který umí létat a obratně se vyhýbat vaší střelbě. A zároveň na Jesse střílí z brokovnice.

Podle Remedy je jedním z nejčastějších přání fanoušků možnost přehrávat si oblíbené mise z původní kampaně. Konkrétně tohle vám sice slíbit nemohou, v novém křídle Nejstaršího domu se nicméně nachází artefakt ve tvaru herního automatu, skrz který si můžete zopakovat čtyři souboje s bossem ze základní hry a také si ještě jednou proběhnout proměnlivým bludištěm. Najdete tam navíc úplně nový mód hordy a pár dalších překvapení a odměn včetně nového oblečku pro Jesse. Podrobnosti ale vývojáři nechtějí předčasně prozrazovat.

Mimo AWE během srpna do Control dorazí také bezplatný update s jedním novým vylepšením schopností a také s checkpointy, ze kterých by si hráči už neměli tolik trhat vlasy na hlavě.

Objeví se v Control skutečně Alan Wake, nebo byly všechny odkazy na možné provázání her od Remedy za uplynulých 10 let prostě jen easter eggy? Dozvíme se to už 27. srpna, kdy rozšíření AWE vychází pro PC, PlayStation 4 a Xbox One.