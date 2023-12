Nejčtenější články týdne – GTA VI, Avatar i Zaklínač 4

10. 12. 2023 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Tento týden to byly samé těžké váhy. Začalo se vůbec prvním trailerem na Grand Theft Auto VI a skončilo se udílením cen The Game Awards. Nejlepší hru roku vyhrálo Baldur’s Gate III, ale vedle cen samotných jsme dostali samozřejmě i hromadu nových oznámení a že je o co stát. Každopádně nejčtenějším článkem týdne se stala recenze na očekávaný Avatar: Frontiers of Pandora. Kde to bohužel nakonec nedopadlo nijak slavně, byť vyloženě o průšvih taky nejde.

