Žádné Death Stranding 2. Kodžima odhalil znepokojivé Overdose pod názvem OD

8. 12. 2023 3:38 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Nemám nejmenší tušení, co by se muselo stát, aby na The Game Awards chyběl Hideo Kodžima, který je s pořadatelem Geoffem Keighleym docela velký kamarád. A stejně tak nemám nejmenší tušení, co nám to japonský vizionář představil za projekt.

Všichni jsme asi čekali a doufali v další informace o Death Stranding 2, ale místo toho se Kodžima vytasil s jiným projektem nazvaným jednoduše OD. Tím by měla být dříve vyzrazená hra, která vešla ve známost jako Overdose. První drb o ní je již z června roku 2022, zatímco v listopadu téhož roku unikly obrázky.

Nyní dostáváme oficiální oznámení s velmi znepokojivým trailerem, v němž několik postav upřeně civí přímo na vás, zatímco v různých fázích šílenství odříkávají větu typu Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy. V pozadí slyšíme akorát klapot bot, vrznutí dveří a už koukáme na zděšený výkřik ženy.

O hře jako takové si z toho obrázek moc neuděláte a je to dost možná záměr, protože ani sám Kodžima nám není pořádně schopný říct, co OD vlastně je. Diváky v sále i u obrazovek ubezpečil, že se stále jedná o hru, nicméně je to také film a vlastně úplně nový typ imerzivního média.

A i zde se projeví Kodžimova láska k filmařině na maximum. Trailer prozrazuje účast amerických hereček Sophia Lillis a Hunter Shafer a německého herce Uda Kiera. Na podiu se ke Kodžimovi navíc připojil i filmový režisér Jordan Peele, který se na projektu podílí (panuje mezi nimi vzájemný obdiv jejich prací, tak proč se nesejít u jednoho projektu…).

V traileru na OD chybí jakákoliv zmínka o roku vydání, nicméně potvrzují se předchozí spekulace, že hra je zaštítěná Xbox Game Studios, takže si jí dost možná nezahrajete na PlayStationu.