Overdose by měla být nová hororová hra od Hidea Kodžimy

8. 6. 2022 | autor: Alžběta Trojanová

Letošní letní herní oznámení ještě oficiálně ani nezačala, ale informace už nám prosakují všude možně. Tím nejnovějším žhavým drbem je chystaná hra Overdose od Hidea Kodžimy, v níž by hlavní roli měla údajně ztvárnit herečka Margaret Qualley. Tu si můžete pamatovat například z netflixovského seriálu Maid nebo z role Mamy z předchozího Kodžimova projektu, Death Stranding.

Kojima's Horror Game is currently dubbed "Overdose"



My report via @TryHardGuides https://t.co/tmjCBgkDhU — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) June 7, 2022

O tom, že Kodžima pracuje na hororu, se šušká už nějaký ten pátek. Dává to smysl, jeho legendární demo s označením P.T. k dnes již zrušenému projektu Silent Hills nedá dodnes fanouškům spát. A jak se zdá podle úniků informací, Overdose by se mohlo právě P.T. silně inspirovat.

Co že je to za úniky? Redaktor webu Try Hard Guides Tom Henderson přišel s tím, že viděl záběry z chystané hry. Podle jeho popisu ve videu vystupuje postava Margaret Qualley a s baterkou prochází temnými chodbami z pohledu třetí osoby (podle Hendersona lze ovšem údajně hrát i z pohledu první osoby). Na konci ukázky se nečekaně objeví nápis „GAMEOVER“ a po něm následuje „A Hideo Kojima Game“... „OVERDOSE“.

Studio Kojima Productions poprosilo Hendersona, aby ze svého webu popis videa odstranil, ten to ovšem odmítl.

Včera internetem začal kolovat i rozmazaný screenshot, na kterém je vidět nápis OVERDOSE:

zdroj: imgur

Jak se zdá, existence nového projektu přinejmenším není úplně vymyšlená. Jestli jde ale o plnohodnotný horor, nebo něco trošku jiného, na to si musíme počkat. U Kodžimy si člověk nemůže být nikdy jistý...