Light No Fire od tvůrců No Man’s Sky se odehrává na jedné detailní planetě velikosti Země

8. 12. 2023 5:17 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Studio Hello Games se navždy zapsalo do historie megalomanským projektem No Man's Sky, který se může pochlubit takřka nekonečným množstvím procedurálně generovaných planet, které můžete navštívit a klidně celé oběhnout.

Jak by vůbec mohla vypadat další hra takového studia? No, dost možná nás vývojáři zvládnou znovu překvapit. Oznámená novinka Light No Fire na to jde ale vlastně úplně opačně. Místo celého vesmíru tu máte pouhopouhou jednu planetu.

Jenže je to planeta velikosti Země s detailním prostředím, která jen čeká na své prozkoumání. Bude tu nepřeberné množství biomů a fantaskních zvířat, která s vámi budou bojovat, ale můžete si je i ochočit a projet se tak, ale i proletět na nejrůznějších tvorech.

zdroj: Hello Games

Vzhledem k tomu, že máte k dispozici celou planetu, přirozeně tu neexistují žádné bariéry a můžete si jít, kam se vám jen za chce a být tak klidně úplně prvním hráčem na světě, který navštívil daný kout planety (šéf studia Sean Murray už se zase ohání velkohubými prohlášeními, kterak půjde o první skutečně otevřený svět).

A co že se v takové hře bude dělat nad rámec ochočování zvířat a bojování s nimi? Tvůrci ji popisují jako sandboxové survival RPG, které bude stát i na craftingu a budování, přičemž vše bude perzistentní.

A protože se počítá s tím, že na jedné planetě nejste sami, můžete klidně při svém putování narazit na struktury vytvořené někým jiným kdysi dávno před vámi. Nebo se rovnou cíleně spojíte a vytvoříte celou komunitu.

Že by šlo tímto způsobem zcela přirozenou cestou bez předem daných pravidel a nástrojů vytvořit vyloženě celé státy? Něco takového by bylo rozhodně velmi cool, ale tvůrci o ničem takovém nemluví, to jen začíná pracovat moje fantazie při pomyšlení, co všechno může znamenat mít k dispozici úplně celou planetu…

V rámci studia Hello Games na Light No Fire pracuje menší tým už pět let a zatím neprozrazují, kdy nás do svého velmi ambiciózního světa vpustí. Připomeňme, že to není poprvé, co si malý tým v rámci studia vytvořil novou hru, zatímco zbytek týmu pracuje na neustálém vylepšování No Man’s Sky.

Tou hrou byla moc příjemná logická adventura The Last Campfire z roku 2020, s níž nám tvůrci dokázali, že umí udělat i mnohem méně ambicióznější projekty.