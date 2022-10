No Man's Sky dostává další obsahovou aktualizaci

5. 10. 2022 14:27 | Novinky | autor: Pavel Makal

V herní historii patrně neexistuje pamětihodnější příběh vykoupení než ten týkající se No Man's Sky od studia Hello Games. Hra, která během reklamní kampaně vzbudila nemalá očekávání, vyšla v létě roku 2016 a velkohubé sliby šéfa týmu Seana Murraye rozhodně nenaplnila. V průběhu následujících šesti let ale vývojáři svůj ambiciózní titul změnili prakticky k nepoznání.

Navíc ani po takové době v Hello Games neusínají na vavřínech a vesmírní objevitelé se mohou těšit na zbrusu novou obsahovou aktualizaci. Ta vyjde spolu s dlouho očekáváným uvedením hry na Nintendu Switch, tedy už pozítří, 7. října. Ne náhodou má update 4.0 přinést změny, díky kterým bude hra přístupnější úplným nováčkům.

Z toho důvodu byl podle Murraye přepracován úplný úvod. Kromě toho vám hra také usnadní orientaci v tom, co jste dosud dokázali: „Pokud se do No Man's Sky vrátíte, najdete tam deník, kde je shrnutí dosavadního příběhu. Máme informační portál, který shromáždí dohromady vše, co jste dosud udělali, co jste odemkli a tak dále a poskytne vám k tomu další informace, abyste se v tom mohli hrabat,“ říká Murray.

Došlo také k přidání a rozšíření milníků, kterých na své pouti můžete dosahovat, určitě potěší rozšíření inventáře, takže se vám nově do batůžku vejde víc materiálu. Pro hráče, kteří chtějí u hraní spíše odpočívat, připravili vývojáři takzvaný Relaxed režim.

No Man's Sky je v současné době dostupné na PC a současné i minulé generaci konzolí, hra dokonce podporuje i hraní ve VR.