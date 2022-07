Je tady nový update pro No Man’s Sky. Tentokrát si tvůrci posvítili na obří koráby

21. 7. 2022 9:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Od posledního updatu nekonečně vylepšovaného vesmírného sandboxu No Man's Sky uběhlo již čtvrt roku, tedy dost času na to, aby si obávaní piráti vydobyli renomé, o čemž tento update byl. Studio Hello Games se stále nehodlá zastavit a bez jakéhokoliv předešlého varování posílá do světa další aktualizaci.

Update 3.94 pro jednoduchost nazvaný Endurance se vrací k obřím vesmírným korábům, které jsou ve hře již od roku 2016, a notně tak zestárly, zejména tedy ta část, kdy si je sami budujete. Přibývají nová okna a jiné průzory do vesmíru, nejrůznější můstky, a to i vně lodi, a mnoho dalšího, co dodá stavbě plavidel variabilitu.

Dále došlo k přepracování můstku, po lodi pobíhá posádka a zvláštní péče byla věnovaná modulům určeným pro pěstování rostlin. Menších změn se dočkala i stavba pozemských základen. Z dalších novinek jmenujme například přepracování asteroidů, které jsou teď variabilnější a ve výhledu jich budete mít mnohem víc.

Zároveň se budete kochat pohledy na černé díry, mlhoviny, vesmírné bouře a další kosmické úkazy. Objevují se i nové technologie jako možnost skenovat planety z vesmíru a jako vždy mnoho a mnoho dalšího. Pro úplný výčet novinek zamiřte do vyčerpávajícího blogového příspěvku.