Na příští hru tvůrců No Man’s Sky by nestačilo ani 1 000 vývojářů

14. 4. 2022 12:22 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Studio Hello Games včera vydalo další velký update pro svůj megalomanský vesmírný sandbox No Man's Sky, který hru rozšiřuje o piráty, pašování, možnost vytvořit si vlastní letku odpadlíků a mnoho dalšího. Tím ale příval novinek neskončil a spoluzakladatel a generální ředitel studia Sean Murray se svěřil se zajímavou informací webu IGN.

„Už nějakou dobu pracujeme v pozadí na něčem velmi ambiciózním. Je to malý tým, ale takhle se nám to líbí. Podobně jako v případě No Man's Sky je to takový projekt, na kterém i kdyby pracovalo tisíc lidí, pořád by nám to připadalo nemožné,“ prozradil Murray.

Přitom se nejedná o pokračování No Man's Sky, což dává prostor naší fantazii a jen těžko si představit něco podobně ambiciózního, aniž by v tom figuroval procedurálně generovaný vesmír. Murray zároveň ubezpečuje, že nový projekt, který je ve velmi rané fázi vývoje, nijak neovlivňuje kontinuální vývoj No Man's Sky a naopak.

Dále si pochvaluje firemní kulturu studia, která umožňuje zaměstnancům pracovat, na čem chtějí. To by mohlo znamenat, že s myšlenkou nové hry přišel někdo z týmu a vedení ji s pomocí malého týmu povolilo dál rozvíjet.

Nebylo by to ostatně poprvé. Studio Hello Games již v roce 2020 vydalo svou druhou hru – moc hezkou adventuru The Last Campfire. V jejím případě šlo právě o nápad někoho z týmu a o vývoj se postarali všehovšudy dva lidé.

Vzhledem k ambicím nového projektu se dá předpokládat, že o něm ještě dlouhou dobu neuslyšíme. I proto, že Sean Murray se poučil a nechce, aby se opakovala situace No Man’s Sky, které vyšlo ve velmi chudém stavu s nenaplněnými sliby a reputaci si napravilo jen díky neustávající obsahové podpoře, která navíc není ještě ani zdaleka u konce.