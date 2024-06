Nejčtenější články týdne – „E3“ se nám rozjíždí příliš pozvolna

9. 6. 2024 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Jak všichni dobře víme, E3 skončila. Po desítkách let už jednoduše není, ale to samozřejmě neznamená, že bysme přišli o všechna ta oznámení. Velké i menší herní firmy si zrovna v těchto dnech dělají své velké i malé streamy a oznamují hromady věcí. Zatím toho za sebou ještě moc nemáme a Summer Game Fest byl sice dlouhý, ale že by tam byla jedna pecka vedle druhé? Tak to úplně nebyl a uvidíme, co s tím ještě dneska udělá Microsoft a zítra Ubisoft. Letošní „E3“ tak sice začíná velice pomalu a nejistě, ale pořád se to ještě může zachránit…

