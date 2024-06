Sledujte s námi letní herní konference

7. 6. 2024 18:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Letní herní exploze začíná už dnes večer a bude probíhat přes celý víkend až do pondělí. My samozřejmě nebudeme stát stranou a ty nejdůležitější herní eventy pro vás budeme přenášet a komentovat. Samozřejmě se těšíme, že budete bdít s námi, a že si tradiční herní svátek, byť bez štemplu E3, pořádně užijeme.

7.6. od 22:45 - Summer Game Fest

Patrně nejbohatší stream proběhne už dnes večer, a to pod taktovkou zkušeného Geoffa Keighleyho. Na akci bychom měli vidět pořádnou nálož her, objeví se mimo jiné i tuzemské Kingdom Come: Deliverance 2, první záběry na horor Splitterhead a své karty by tu měl odhalit třeba i Capcom. Spekulací kolem Game Festu je hromada, brzy ale budeme mít jasno.

9. 6. od 18:45 - Xbox Games Showcase

Ani Microsoft nezůstane stát stranou a na své vlastní konferenci nám víc prozradí o svých chystaných hrách. Doufáme hlavně v co největší počet přesných termínů vydání, dost možná se ale dozvíme další detaily o RPG Avowed, o Indiana Jonesovi a třeba svůj prostor dostane i nový Stalker 2: Heart of Chornobyl, který má dočasnou časovou exkluzivitu právě na platformách Microsoftu.

9. 6. od 21:45 - PC Gaming Show

Magazín PC Gamer tradičně hostí svůj vlastní event, přirozeně zaměřený hlavně na hry pro PC. Na této akci čekejte spíše méně známou či menší produkci, i tak se z ní ale pravidelně urodí několik zajímavých titulů, které se vyplatí sledovat.

10. 6. od 20:45 - Ubisoft Forward

Celé pásmo přenosů uzavře Ubisoft a dá se očekávat, že se na své konferenci bude věnovat především svým nejbližším významným hrám. Hovoříme samozřejmě o Star Wars Outlaws a Assassin's Creed Shadows. Ale kdo ví, třeba dojde k nějakému překvapivému odhalení.