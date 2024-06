Microsoft prý chystá remaster prvního Halo, ve hře je i vydání na PlayStationu

7. 6. 2024 12:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Microsoft údajně připravuje remasterovanou verzi kultovního Halo: Combat Evolved a plánuje ho vydat i pro PlayStation. Zatím jde samozřejmě jen o nepotvrzenou spekulaci, se kterou ale přišel důvěryhodný Tom Warren z The Verge. Podle jeho zdrojů má být vývoj v rané fázi a jde o součást interní iniciativy Microsoftu nazvané Project Latitude – ten má za cíl dostat dříve „exkluzivní“ hry i na jiné konzole.

A právě to Microsoft dělá už poměrně dlouho s mnohem více tituly než pouze s Minecraftem. Nedávno se ale kolem už delší dobu nastavené strategie strhla poněkud větší mediální smršť, kdy se najednou na jiných platformách objevilo Sea of Thieves, Grounded, Pentiment a Hi-Fi Rush.

Podle Warrena se do budoucna zvažuje o multiplatformním vydání také pro (zatím stále neoznámený) Doom: The Dark Ages, Hellblade 2, Starfield, Age of Empires 2: Definitive Edition i Age of Mythology: Retold.

Na druhou stranu ale Warren tvrdí, že by prý údajné (a zatím taktéž neoznámené) Gears 6, nové Fable a South of Midnight od Compulsion Games měly z nějakého důvodu zůstat exkluzivní pro Xbox. Tedy přesněji řečeno, že je Microsoft vydá všude, jen ne na PS5 a Switchi, neboť za připomenutí stojí, že Xbox žádné exkluzivity nemá. Hry Microsoftu už několik let vychází jak na Xbox, tak na PC a v celé řadě případů i na cloud, tudíž je lze hrát například i na mobilních zařízeních.

Jak to celé bude se dozvíme nejspíš už velice brzy. Microsoft během aktuální „E3“ pořádá svoji Xbox Games Showcase, které se dočkáme 9. června a zatím o jejím obsahu moc nevíme. Víme ale, že dorazí nedávno potvrzené Call of Duty: Black Ops 6, který teď už patří Microsoftu a o zmíněných Gears 6 se notně spekuluje už nějakou dobu.