Spekulace: V létě se dočkáme oznámení Gears 6

6. 4. 2024 15:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Celé to začalo vlastně jen nevinnou spekulací moderátora podcastu Kinda Funny Xcast, Parrise Lillyho, o tom, jak mu nedávný trailer na Marvel 1943: Rise of Hydra připomněl, jak krásně by na Unreal Engine 5 mohl vypadat další díl Gears. Jenže najednou se zjevil Jeff Grubb z herního serveru Giant Bomb a prozradil, že prý zaslechl, že se máme oznámení Gears 6 dočkat letos v létě.

Zpráva pak nabyla na ještě větší spolehlivosti, když to na síti X potvrdil Tom Warren ze serveru The Verge. Oba zasvěcení a poměrně důvěryhodní pánové tvrdí, že v létě se s Gears 6 něco stane. Nejspíš tak během letošní náhrady E3 dostaneme minimálně teaser.

Pravděpodobnější bude ale plnohodnotné oznámení se vším všudy, nejspíš i s datem vydání. Jestli budou Gears 6 stíhat letošní rok, se samozřejmě teprve uvidí, každopádně by to bylo potřeba. Microsoft toho na letošek zatím moc velkého oznámeno nemá, respektive uvidíme, kdy přesně vyjdou Avowed a Indiana Jones. Další Gears by ale taky neuškodily, obzvláště po nemastných, neslaných a poměrně prázdných minulých letech first party her Microsoftu.

Zatím poslední Gears 5 vyšly už v roce 2019 a jakkoliv nešlo o špatnou hru, podobně jako taky „ne špatné“ Halo Infinite, moc lidí ze židle nezvedlo. Otázkou je, jestli zrovna Gears není jedna z těch značek, která měla svým stylem, formátem a tónem zůstat raději na minulé generaci konzolí s tím, že by tvůrci ve studiu Coalition zkusili raději něco nového.

"I've heard some stuff with Gears 6 might be happening this summer," says Jeff Grubb on the Xcast show. Correct. https://t.co/qzdYCvxHf1 pic.twitter.com/wbqF4IMwRJ — Tom Warren (@tomwarren) April 4, 2024

Nezbývá tak než doufat, že Gears 6 pomůže vrátit sérii zase na výsluní, a že nebudou jen vypadat moc hezky, ale budou se i skvěle hrát. Microsoft by konečně potřeboval nějakou opravdu velkou mainstreamovou pecku, která by se trefila do černého jak po kritické, tak po komerční stránce, což se jim pořád nějak nedaří.