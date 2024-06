F1 24 – recenze královny motorsportu

3. 6. 2024 18:00 | Recenze | autor: Jakub Malchárek

Pokud sledujete letošní šampionát F1, jistě pamatujete na poslední závod v Monaku, ve kterém získal zlato monacký rodák Charles Leclerc v šarlatové livreji stáje Ferrari. Jenže ve virtuálním světě F1 24 dopadla velká cena ikonického městského okruhu úplně jinak.

Místo Leclerca totiž italskou stáj reprezentuje nadějný nový talent z Česka, který ale v klaustrofobických uličkách Monte Carla ukrutně pohořel a přes cílovou čáru přejel na 18. místě. Alespoň jeho stájovému kolegovi Carlosi Sainzovi se dařilo a skončil se stříbrným pohárem, zatímco zlato si vykroužil, nečekaně, Max Verstappen. Tuhle ztrátu budeme jak v poháru konstruktérů, tak v šampionátu jezdců dorovnávat obtížně.

Podobných památných situací vám letošní ročník královny motorsportu přinese celou řadu a budete si je pamatovat skoro jako ikonické momenty skutečných formulí. Nezapomenu, jak jsem na japonské Suzuce v příšerném dešti dostal v předposledním kole defekt a do cíle dokulhal jen tak tak na 12. příčce. Nebo na epické vítězství na maďarském Hungaroringu, kde jsem se kvůli špatné konfiguraci monopostu přetahoval polovinu závodu o vedení s Landem Norrisem v papájových barvách McLarenu.

Světová dvacítka

Možnost závodit buď za někoho ze světové dvacítky, nebo se přidat s vytvořenou postavou do již existující stáje je asi největší novinkou F1 24. Čeká vás bohatá kariéra, ve které nebudete jen závodit, ale podílet se i na vývoji monopostu, zápolit o přízeň sponzorů, řešit rivalitu ostatních jezdců nebo třeba vyjednávat o změně stáje po konci roku. Svou kariéru ostatně můžete odstartovat, tak jako většina profesionálních závodníků, v soutěži F2 a snažit se výsledky zaujmout šéfy „dospělých“ stájí.

Kariéru si můžete střihnout rovnou i ve dvou hráčích a s kamarádem či kamarádkou vytvořit zázračné duo, které dostane váš tým ke zlatu, nebo se naopak stát legendárními rivaly a každý závod se přetahovat o to, kdo první zahlédne šachovnicový prapor.

zdroj: EA zdroj: EA

Kampaň je zpracovaná naprosto fantasticky. Laikům dá nahlédnout za oponu motorsportu, který není zdaleka jen o přesném kroužení na trati, a ukáže, kolik podstatného se odehrává mimo asfalt. Jak týmy nakládají s rezervami pneumatik, jak musíte řešit opotřebování dílů, kterých máte na šampionát jen omezený počet, jak spolupracovat s výzkumným týmem, abyste díky datům z jízdy svůj monopost stále zefektivňovali.

Obrovská svoboda v tom, jak si jednotlivé prvky simulace nastavíte, je opravdu působivá. Můžete si zvolit cokoliv od krátkých závodů na 5 kol, kde vám ideální vytyčuje vyznačená křivka a vy řešíte jen brzdu a plyn. Nebo si naopak užít F1 se vším všudy – to znamená i 60kolové okruhy, tréninková kola na celé hodiny, kvalifikace a strategie zastávek v boxech, s jízdním modelem nastaveným tak, že vám neodpustí žádnou chybu... Skoro jako skutečná formule. A samozřejmě i všechno mezi tím. F1 24 si vychutnají jak úplní nováčci, tak zkušení milovníci co nejvěrohodnější jízdy.

Šlechta motorsportu

Je to právě samotná hratelnost, která je parádně dynamická a skvěle dokáže zprostředkovat pocit, že sedíte v neskutečně výkonném stroji, který vybírá zatáčky v rychlostech vysoko nad 100 kilometrů v hodině.

Někomu mohou připadat formule jako nudné kroužení po trati, na kterém je zajímavá maximálně první zatáčka závodu, protože tady je nejvyšší riziko kolize. Na neustálé snaze dotlačit stroj na samou mez výkonu je ale cosi opojného. Každý perfektně trefený vrchol zatáčky, každá setina, kterou ukrojíte ze svého nejrychlejšího času, každá šikana, u které zjistíte, že si můžete dovolit brzdit o trošičku později - to všechno vám propůjčí iluzi, že patříte mezi vrchol virtuálních závodníků.

zdroj: EA zdroj: EA

Závody dokáží být napínavé do posledního kola nejen kvůli nastavení obtížnosti umělé inteligence, která má 100 úrovní, a vy si tak dokážete zvolit výzvu přesně podle sebe a svých schopností, ale také díky tomu, jak se dynamicky mění podmínky závodu a vy na ně musíte reagovat.

Když se vám na začátku závodu povede ťuknout přední křídlo, máte na výběr: Kroužit se znatelně horší přilnavostí, která vás bude stát klidně i sekundy každé kolo, než se dostanete k naplánované povinné zastávce v depu, kde vám křídlo vymění zároveň s pneumatikami. Nebo zavolat do boxu, že děláte neplánovanou zastávku, přezout na tvrdé pneumatiky a snažit se jet tak, aby vám nová kola vydržela do konce závodu.

Pro nováčky i navrátilce?

F1 24 zkrátka stále, i díky silné licenci, zůstává tou nejlepší závodní hrou kolem formulí. Pokud jste fanoušci F1 a říkáte si, že zrovna letos byste zkusili, co nabízí virtuální závody, nemusíte otálet. Jedná se o jasné doporučení, které sedne každému – dostanete spoustu obsahu, skvělý jízdní model a autenticky zpracované klání elegantních strojů. Díky širokému nastavení přístupnosti a úrovni simulace se navíc v F1 24 vyřádí jak milovníci jednoduché arkády a hraní na gamepadu, tak i hráči a hráčky, kteří chtějí ten nejvěrnější zážitek.

zdroj: EA

Pokud se ale na PC a konzolích k F1 vracíte pravidelně s každoročním dílem, rozhodování pro vás tak jednoduché a přímočaré nejspíš nebude. Jasně, přídavek nového režimu kariéry se skutečnými jezdci a stájemi je skvělý, ale jinak se toho pod šasi změnilo poměrně málo (jak to u každoročních dílů bývá).

Kariéra My Team, ve které vedete a závodíte za vlastní tým, tady stále je, ale v takřka nezměněné podobě od loňského roku. Režim F1 World, v němž ve spíše kratších závodech získáváte lepší díly do vlastní formule, kterou pak můžete nasadit do multiplayeru, sice představuje milé zpestření, ale také se v něm vytrácí velké kouzlo skutečného a dlouhého šampionátu.

Staro-nové

Ve hře také najdete mikrotransakce, které sice na hratelnost mají pramalý vliv, ale je kvůli nim značně omezená možnost kosmetických úprav vaší postavy. Takže pokud nepustíte peníze navíc, smiřte se třeba jen s jedinou vítěznou animací a třemi vítěznými pokřiky, o vzorech oblečení a přileb ani nemluvě.

Přestože se hra dočkala příjemných vizuálních vylepšení (hlavně v obličejích) a modernizace některých tratí, nezapře, že stále jde o mezigenerační titul. Formule samotné vypadají skvěle a třeba takové efekty deště se opravdu povedly, ale s okolím trati to už tak slavné není. Vyloženě špatně pak vypadají havárie, při kterých se monopost prazvláštně rozletí jako stavebnice z Lega a utržená kola problikávají skrz ostatní modely. Na druhé straně snímky za vteřinu ani jednou neškobrtnou a stabilita hry je bezchybná jako jízdní stopa Maxe Verstappena.

Přestože ve hře uslyšíte nejen hlasy známých moderátorů (pokud sledujete závody na F1 TV) a samotných závodníků, tak bych si přece jen přál, aby do unikátních hlášek, které odrážejí skutečné dění na trati a v šampionátu, šlo více úsilí. Ačkoliv moderátoři občas dovedou trefně poznamenat, že máte za sebou více výher v řadě, repliky se často opakují.

Nemluvě o informacích z řídicího střediska, které jsou občas vyloženě mylné. Když vám operátor hlásí, že nad vozem za vámi máte náskok sekundu a půl, a přitom vám předním křídlem už pomalu rejdí ve výfuku, asi se neubráníte otázce, s jakou časomírou to sakra pracuje?

Vyladit by potřeboval i systém dynamických výzev. Během závodu se totiž může stát, že vám tým zadá nějaký úkol: Odjeď tři kola bez poškození spoileru, jeď tak, ať zbytečně nezahříváš pneumatiky, následující dvě kola jeď s takovou a makovou průměrnou spotřebou paliva...

zdroj: EA

Jenže v kontextu závodů často zadání nedávají vůbec žádný smysl. Můžete například dostat příkazem, abyste před sebe pustili stájového kolegu, což je legitimní strategie, která by třeba dávala smysl v posledních závodech šampionátu, pokud by to rozhodlo o vítězství. Jenže v F1 24 je tahle taktika pouze arbitrární vedlejší aktivita, kterou máte splnit... prostě proto. Navíc ji můžete splnit tak, že před sebe spolujezdce pustíte, dostanete zelenou fajfku a v další zatáčce ho zase můžete předjet, jako by se nic nestalo.

To samé třeba s pneumatikami. Doháníte jezdce před sebou každé kolo o desetiny vteřiny, což ale znamená, že tlačíte monopost k hranici výkonu. Do konce závodu zbývají čtyři kola, máte tvrdé pneumatiky, které jsou opotřebované sotva z pětiny a do helmy vám zavelí, ať zvolníte a gumy šetříte. Nemyslím si.

Na stupni vítězů

Pokud přicházíte z předchozího ročníku, budete si zvykat i na jízdní model, který je... jiný. Stroje lépe sedí na vozovce, přítlak na předních kolech drží jako přísaha, což znamená, že si nejspíš v zatáčkách více dovolíte, pokud si pohlídáte přetáčivost.

Za mě to rozhodně není špatně, protože hra díky tomu opravdu lépe zprostředkovává dojem z jízdy a manévrů ve vysokých rychlostech – jde na ruku autentičnosti místo simulace. Věřím ale, že simulátoroví puristé z přiblížení k jisté arkádovitosti nadšení nebudou.

zdroj: EA

Ve výsledku je F1 24 pořád parádním zprostředkování závodů královny motorsportu. S obsahem, který vám vystačí na celý rok, zábavným jízdním modelem a parádním novým režimem kariéry. Codemasters udělali zase o krůček lepší hru o formulích, byť bych do příštího roku doufal, že ten krůček bude tentokrát trochu větší.