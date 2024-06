Vývoj akční hry s Wonder Woman je údajně v problémech

6. 6. 2024 15:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Chystaná hra s amazonskou superhrdinkou Wonder Woman má prý problémy. Na komplikovaný vývoj upozornil moderátor podcastu Kinda Funny Gamescast, Greg Miller, s odkazem na zdroje vývoji blízké. Zároveň nepředpokládá, že by se nová hra od studia Monolith ukázala na zítřejším Summer Game Festu.

„V posledním roce – schválně budu vágní – jsem mluvil s insiderem, který mi prozradil, že vývoj je utrápený. To je vše, co k tomu řeknu, takže bych moc nepočítal s tím, že je hra ve stavu, aby se mohla předvést na Summer Game Festu,“ říká Miller.

Eventualitě, že vše zřejmě nejde jako na drátkách, napovídá i fakt, že jsme o hře od oznámení v roce 2021 slyšeli jen velmi útržkovité informace. Například že se na vývoji podílí tým, který stál za Gotham Knights, nebo že Wonder Woman nakonec nebude hra jako služba. Ale třeba o tom, jak by měl být implementovaný systém Nemesis, který se objevil v předchozích hrách studia Shadow of Mordor a Shadow of War, nevíme zhola nic.

Svědectvím o komplikovaném vývoji může být například i fakt, že Monolith momentálně hledá zkušeného šéfa či šéfku oddělení, které pro Wonder Woman vytváří hratelnost. Změny na vedoucích pozicích projektů, navíc v takto pokročilé fázi vývoje, jsou málokdy důkazem, že jde vše podle plánu.