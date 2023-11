AKTUALIZOVÁNO: Wonder Woman od studia Monolith nebude hra jako služba

20. 11. 2023 11:30 | Novinky | autor: Jan Slavík

Wonder Woman od studia Monolith nakonec i přes spekulace nebude hra jako služba. Potvrdil to vydavatelský dům Warner Bros.: „Wonder Woman bude akční adventura pro jednoho hráče zasazená v dynamickém otevřeném světě. V originálním příběhu Diany z mýtického ostrova Themyscira představíme i jiné známé postavy z unvierza DC. Plánujeme, že Wonder Woman bude obsahovat i systém Nemesis. Hra však není vyvíjená jako live service projekt,“ uvedl mluvčí Warner Bros.

Warner Bros. však mají v ohni jinou hru se superhrdiny DC, která naopak hra jako služba bude. Už začátkem příštího roku totiž vychází Suicide Squad: Kill the Justice League. Vývojářský deník z minulého týdne ukázal, že téměř roční odklad Rocksteady využívají k razantnímu přepracování některých aspektů hry.

Studio Monolith oznámilo vývoj titulu s populární superhrdinkou Wonder Woman v hlavní roli během galavečera vyhlašování cen The Game Awards před dvěma lety, prakticky žádné další podrobnosti od té doby nesdělilo. Pozornosti internetu však nyní neunikla nabídka práce, která napovídá, že Wonder Woman bude stát na obchodním modelu hry jako služby.

Monolith hledá vedoucího programátora, který se postará o hratelnost nadcházejícího titulu. Ideální kandidát by měl mít „zkušenost s udržováním live service softwaru nebo hry“.

Zajímavá je ovšem i zmínka potvrzující využití proprietárního patentovaného systému Nemesis, který velmi dobře fungoval už v akčních adventurách ze světa Pána prstenů Shadow of Mordor a Shadow of War. Jedná se o mechanismus, díky kterému nejsou nepřátelé jen bezejmenné, náhodně vygenerované entity, ale mají vlastní osobnost i hierarchii, pamatují si vás a organicky reagují na vaše chování.