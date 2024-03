S Wonder Woman budou vývojářům z Monolithu pomáhat autoři Gotham Knights

18. 3. 2024 14:00 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

S chystanou akční adventurou Wonder Woman, kterou primárně kutí Monolith Productions, vypomáhají i WB Games Montréal, autoři Batman: Arkham Origins a nepříliš povedených Gotham Knights. Odhaluje to inzerát na pozici level designéra, který bude mít na starost tvorbu úrovní a „podporu týmu Monolith Productions při jejich práci na oznámené hře Wonder Woman“.

O hře samotné toho zatím moc nevíme, Wonder Woman by ale měla využívat patentovaný systém Nemesis, který se objevil například ve hrách Shadow of Mordor a Shadow of War. Ten dokáže vytvářet vztahy mezi vámi a nepřáteli, kdy podle toho, jak dopadnou vaše střetnutí a setkání, mění jejich chování či vzhled. Když v Shadow of Mordor třeba porazíte protivníka za použití ohně, může se v pozdější fázi hry vrátit popálený, navíc s vypěstovanou hrůzou z plamenů, a k tomu vaše minulé setkání trefně okomentuje unikátní hláškou.