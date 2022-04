Nejčtenější články týdne – Duna, Star Wars i nový Zaklínač

10. 4. 2022 17:13 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Duna mezi těžkými váhami. Nejčtenějším článkům uplynulého týdne vévodil Wargaming, Lego Star Wars, World of Warcraft, nebo třeba Zaklínač. Samé těžké váhy. Máme ale radost, že se mezi ně probojovala i strategická Dune: Spice Wars. Neděláme si iluze, prodávat se bude nejspíš výrazně méně než cokoliv z výše jmenovaných značek, ale stejně – Dunu sice každý zná, ale na obrazovkách se objeví jen jednou za řadu let a až na tu poslední od Villeneueva byla kvalita vždy proměnlivá. Herní Duny jsou sice dobré, ale taky je zrovna často nedostáváme. A knihy? Ty jsou samozřejmě špičkové, jenže staré desítky let. Proto je Duna spíše lehčí vahou, která si ale nezadá s těmi těžkými. A snad se Dune: Spice Wars osvědčí i po vydání a bude z toho pecka.

