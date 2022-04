Spekulace: Selhání Hyper Scapu Ubisoft neodradilo. Chystá další battle royale

Ubisoft před pár lety vstoupil do rozbouřených vod žánru battle royale se hrou Hyper Scape, která zaujala hustou městskou zástavbou a možností pobíhat ulicemi i po střechách (to samé teď dělá Vampire: The Masquerade – Bloodhunt). Hráče si však neudržela a studio koncem ledna oznámilo ukončení provozu hry.

V oznámení o vypnutí serverů, ke kterému dojde 28. dubna, nechyběla věta: „Klíčové poznatky z této hry využijeme v budoucích produktech.“ No a o jednom takovém možném budoucím produktu prý má exkluzivní zákulisní informace web eXputer.

Tamější investigativní novinář Tom Henderson, který tu a tam něco skutečně leakne, tvrdí, že se mu dostaly do rukou obrázky a videa z nové battle royale hry vyvíjené v Ubisoftu. Rovnou tři jeho zdroje mu potvrdily existenci hry skrývající se pod kódovým označením Pathfinder.

Ubisoft is working on a new third-person shooter IP and it actually looks good from what I've seen! @XputerE EXCLUSIVE:



