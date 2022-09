Nejčtenější články týdne: Assassin’s Creed i Rise of the Ronin

19. 9. 2022 10:11 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Je až s podivem, jak málo her z období feudálního nebo vlastně téměř libovolného historického období Japonska máme. A teď myslíime ty opravdu velké tříáčkové hry s nejvyššími možnými produkčními hodnotami, rozpočtem a péčí, které si mohou dovolit jen ta největší studia.

Stojaté vody rozčeřil Ghost of Tsushima, který samozřejmě nebyl ani zdaleka první, byť v poslední době byl jedním z mála. A zanedlouho se k němu přidá i slibně vypadající Rise of the Ronin, jehož oznámení se probojovalo mezi nejčtenější články týdne. Sekundovat mu bude taktéž nedávno oznámený japonský Assassin’s Creed, a tak nezbývá než doufat, že nepůjde jen o menší vlnu, ale že podobných her bude víc.

