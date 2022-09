EA s příchodem FIFA 23 představí svůj vlastní systém proti podvádění

15. 9. 2022 7:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

FIFA 23 bude první hrou série, která vám umožní hrát v multiplayeru napříč platformami a zároveň první hrou společnosti EA s vlastním systémem proti podvádění. Společnost oznamuje EA AntiCheat (EAAC) fungující na jádru operačního systému (kernelu), kde podvodníci obvykle aplikují své neférové praktiky.

EAAC bude nedílnou součástí hry FIFA 23 a dalších nadcházejících her od EA, v nichž bude figurovat kompetitivní multiplayer a tedy i možnost podvádět. Nebylo by přitom překvapivé, kdyby se nová funkce dostala i do již vydaných her jako Apex Legends či Battlefield 2042.

Ochrana proti podvádění se týká převážně počítačového hraní, ale v případě cross-playe mohou i konzoloví hráči počítat s tím, že jejich počítačoví protivníci mají podvádění ztížené, ne-li úplně znemožněné, což ukáže až ostrý provoz nové funkce.

EA se dušuje, že EAAC má zanedbatelný dopad na výkon hry a utěšuje své fanoušky, že služba nebude na jejich počítačích spuštěná, když nepoběží hra, která ji vyžaduje. Program EAAC se dokonce sám odinstaluje, jakmile na počítači nebudete mít žádnou hru, která by ho využívala. A budete-li chtít, můžete EAAC sami odinstalovat, ale pak počítejte s tím, že hry na něj navázané nespustíte.

Nezáleží na tom, že chcete hrát FIFA 23 jen v singleplayeru, protože podle vyjádření společnosti podvodníci využívají singleplayerové části hry k experimentování se soubory a k reverznímu inženýrství, než se se svým podvodným prográmkem vydají do online prostředí. EAAC bude zkrátka povinností v případě vybraných multiplayerových her.

EA dále zdůrazňuje, že EAAC bude shromažďovat jen ty nejdůležitější informace týkající se hry, tedy například pozná, když se cizí program pokouší manipulovat s herními soubory či samotným EAAC. Ale programy, které s hrami či programem EAAC nepřijdou do styku, EA v podstatě neuvidí, nebude sbírat data z historie vašeho prohlížeče ani osobní data.

Poprvé tedy uvidíme EA AntiCheat v akci ve hře FIFA 23, která vyjde již 30. září na počítačích, PlayStationu 4, PlayStationu 5, Xboxu One, Xboxu Series X|S a Stadii.