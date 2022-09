Tajemství FIFA 23 odhalena. Hráči si nedopatřením vyzkoušeli nový fotbal měsíc dopředu

1. 9. 2022 15:40 | Novinky | autor: Václav Pecháček

FIFA 23 bude zřejmě zapsaná do historie nejenom kvůli skutečnosti, že je poslední hrou v sérii, která se brzy přejmenuje na EA Sports FC. Taky se kolem ní totiž točí nebývalé množství průšvihů. Společnost Electronic Arts nejdřív omylem v Indii nabízela předobjednávku speciální edice za v přepočtu pouhou korunu a půl, nyní nedopatřením nechala některé šťastlivce nový titul rovnou hrát. Ten přitom vychází až za měsíc, 30. září.

K chybě došlo pouze na systému Xbox, kde se hráčům, kteří si předobjednali ultimátní edici, FIFA 23 naplno zpřístupnila, takže mohli nejenom hrát zápasy, ale dokonce se mrknout i na multiplayerový mód Ultimate Team. Přístup jim byl samozřejmě zase rychle odepřen, ale screenshoty a videa už z internetu nikdo neodstraní.

Díky tomu známe nejnovější číselná hodnocení virtuálních fotbalistů. Souhrn dala dohromady například stránka Earlygame. Nejvíc zaujme skutečnost, že jak Lionel Messi, tak Cristiano Ronaldo jsou ve hře horší, než byli před rokem: Argentinec klesl o dva body na 91, Portugalec o bod na 90. Žádný hráč tak ve FIFA 23 nemá vyšší hodnocení než 91, s Messim ho sdílí ještě Mbappé, Benzema, Lewandowski a de Bruyne.

Co se týče největších skokanů, pochvalovat si může třeba brankář Manchesteru United David de Gea, který se vyhoupl o 3 body na podle mého názoru zasloužených 87. Antonio Rüdiger, nová posila Realu Madrid, je o 4 body lepší než loni, a dosáhl tak na stejné celkové číslo jako de Gea. A mladý supertalent Vinícius Junior poskočil dokonce o 6 bodů na souhrnných 86.

zdroj: EA

Otázka je, jestli tato čísla budou reálně něco znamenat, nebo, jak to v některých ročnících bývá, bude stejně nakonec záležet akorát na tom, kdo je nejrychlejší. To se dozvíme až za měsíc a ani dojmy těch, kteří se k nové Fifě dostali dřív, nemusí být směrodatné – EA totiž na Twitteru vydala prohlášení, v němž upozorňuje na to, že ne úplně všechno v uniklém buildu reprezentuje finální produkt. Tak uvidíme, co ještě vývojáři za tu chvilku stihnou upéct. Snad to bude aspoň stejně dobré jako loňský ročník…