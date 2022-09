Vše, co víme o Skull & Bones

17. 9. 2022 17:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Náplň hry

Ve Skull & Bones budete začínat jako prostý pirát se základní lodičkou a postupně se propracujete k tomu nejlepšímu, co hra nabídne. Mezi vaše hlavní aktivity bude patřit objevování světa, plenění přístavů, hledání pokladů, lov zvířat, námořní bitvy, vylepšování lodi či rovnou pořizování nového korábu, sbírání nejrůznějších předmětů a materiálů a v neposlední řadě vrcholné útoky na pevnosti. Vaší hlavní starostí by za všech okolností mělo být zvyšování vlastní míry Infamy, tedy „hanebnosti“, aneb chcete se stát tím nejobávanějším pirátem pod sluncem. Můžete hrát sami, s ostatními hráči i proti nim.

Dějiště hry

Podíváme se do Indického oceánu táhnoucího se od Afriky po ostrovy jihovýchodní Asie, a to koncem 17. století.

Příběh

Skull & Bones nebude příběhovou hrou v tradičním slova smyslu. Sice nastíní základní příběhové pozadí a bude možné v ní objevovat příběhy některých důležitých NPC postav, ale jinak si budete příběhy sami utvářet sami tím, že se stanete piráty, jak se v tamějších budete vodách chovat a co na své cestě za slávou zažijete.

Datum vydání

Po mnohaletém čekání, průtazích ve vývoji a zástupu odkladů to zatím vypadá, že Skull & Bones konečně vyjde koncem roku 2022. Konkrétní datum vydání oznámil Ubisoft v prvním červnovém týdnu, kdy nám přislíbil vyplutí na moře 8. listopadu 2022.

zdroj: Ubisoft

Platformy

Skull & Bones vyjde na platformách PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S a streamovacích službách Stadia a Luna. Vzhledem ke zdlouhavému vývoji se kdesi po cestě vytratila plánovaná podpora konzolí PlayStation 4 a Xbox One.

Cena

Skull & Bones bude první hrou od Ubisoftu s vyšší standardní cenovkou. Zatímco na počítačích za hru zaplatíte 60 eur, na konzolích to bude již 80 eur. Do budoucna to má platit o všech velkých AAA hrách od Ubisoftu.

Mikrotransakce a obsah po vydání

Skull & Bones nebude free-to-play, ale počítá se s dodatečným obsahem na několik let po vydání, jak jsme u Ubisoftu ostatně zvyklí. Ten bude dostupný zdarma pro všechny a má mimo jiné rozšířit možnosti posádky, přidat novou přelomovou aktivitu, zvětšit svět a představit kupříkladu nové postavy.

Nebudou chybět ani sezónní události, z nichž má ta úplně první upozornit na skutečný problém s přemírou rybolovu. Jako hráči si budeme moct vybrat, zda společně vylovíme žraloky a budeme sledovat dopad našeho neuváženého chování, nebo zda se postaráme o uchování druhů a mořskou rovnováhu.

Zatím nebylo oznámeno, za co a jestli vůbec bude možné ve hře utrácet skutečné peníze, ale bylo by zvláštní, pokud by Ubisoft hru po následující roky rozšiřoval jen zadarmo...

Komplikovaný vývoj

Skull & Bones bylo oznámené během herního veletrhu E3 v červnu roku 2017. Avšak pracovat se na něm začalo již v roce 2013, tedy ve stejném roce, kdy vyšla legendární hra Assassin’s Creed IV: Black Flag, z jejíchž námořních soubojů vzešla myšlenka na samostatnou multiplayerovou hru. Projekt společnost svěřila do rukou singapurské pobočky Ubisoftu, zatímco Black Flag vytvořili v Montrealu. Později ale přidali ruku k dílu i vývojáři z Berlína.

Projekt si za téměř dekádu svého vývoje prošel mnoha iteracemi. Prapůvodně měl být pouhým rozšířením pro Black Flag, než se rozhodlo o jeho osamostatnění. Kdysi jsme měli hrát v oblasti Karibiku, v jednu chvíli se údajně pracovalo i se smyšlenou Hyperboreou, až se nakonec zakotvilo v Indickém oceánu.

Zásadní změny ve vizi projektu, výměna šéfa kvůli skandálu a zdlouhavý vývoj se samozřejmě podepsaly na narůstajícím rozpočtu hry, který podle zdrojů webu Kotaku loni v létě dosahoval 3 miliard korun. Snad to celé k něčemu bylo a ze Skull & Bones se v listopadu vyklube solidní multiplayerová hra s piráty v hlavní roli.

Multiplayer a singleplayer

Skull & Bones je primárně zamýšlená jako multiplayerová hra. Jeden svět v ní má sdílet 20 hráčů, kdy je na vás, zda budete hrát na serverech typu PvE, nebo dáte přednost PvEvP. Stejně tak si můžete vybrat, jestli se budete plavit sólo, nebo radši s jedním či dvěma kamarády v partě.

zdroj: Ubisoft

Na vodě, na souši

Přestože se značná část hry odehrává na moři, po kterém se plavíte na své vlastní lodi, přepadáváte jiné lodě či se chováte jako slušný obchodník, tu a tam vkročíte i na souš, a to nejen jednou za 10 let jako Davy Jones z Pirátů z Karibiku.

Na souši budete hledat poklady, vyrábět předměty, vylepšovat svou postavu a loď, socializovat se s ostatními hráči, spravovat sklad kořisti a měnit vzhled své postavy kapitána. Tvůrci již přiznali, že na souši si nebudete moct zabojovat. Soubojovým kratochvílím je plně vyhrazeno moře.

Lodě, jejich vylepšování a posádka

K dispozici bude 12 typů lodí, které si budete moct postavit po získání příslušných náčrtů. Plavidla si budete moct libovolně vyzvednout v přístavu (možná podobně jako tanky v garáži ve World of Tanks). Každá loď se má hodit na něco jiného. Obchodní lodě jsou pomalé, ale zvládnou převézt spoustu zboží, zatímco válečné lodě toho moc neuvezou, ale hravě si poradí s nepřáteli. Budou tu neohrabané i hbité lodě, malé i velké.

Svou loď, respektive jednu z mnoha rozličných lodí, budete vylepšovat jak z hlediska její bojeschopnosti a obranyschopnosti za použití nejrůznějších typů plátování, palubních děl a dalších zbraní, ale také z hlediska její nevinnější, nebojové výbavy.

zdroj: Ubisoft

Na svou loď si budete moct umístit různé kusy nábytku, které na rozdíl od ornamentů na vlajkách nemají jen kosmetickou podstatu. Slouží jako malá vylepšení, která za vás mohou automaticky doplňovat předměty či třeba lovit ryby.

Na nějaké najímání posádky si ale nechte zajít chuť. Loď si pořídíte již s kompletní posádkou, které můžete tak maximálně vyměnit oblečky. Budete ale mít možnost vyburcovat svou posádku ve vypjatých situacích a zvýšit tak svým námořníkům morálku.

Souboje a smrt

Tvůrci se rozhodli, že veškerou rivalitu přenechají moři, proto se netěšte na žádné šermířské duely odehrávající se na souši. Hlavní devízou budou námořní bitvy lodě proti lodi, v nichž zužitkujete útočné a obranné vybavení vaší lodi.

Bojovat přitom budete s jinými hráči, ale i se zástupem lodí řízených počítačem, přičemž dojde i na naloďování. Nad ním ale nebudete mít žádnou kontrolu, jelikož se o něj postará animace. Nalodění značí váš vrcholný um, jelikož jedině tak získáte z lodi veškerou kořist, kdežto když jí úplně rozstřílíte, zachráníte z vody jen něco.

Tváří v ústí vašeho děla se ale neocitnou jen mořská plavidla. K vrcholným cílům se řadí pevninské pevnosti, jejichž dobití si vyžádá tu nejlepší loď s pořádnou výbavou. Měla by tomu ale odpovídat i následná odměna.

K potopení vaší lodi a celé posádky pravděpodobně nedojde jen jednou, a přestože se jeví jako nepravděpodobné, že byste úplně přišli o svou loď, v tuto chvíli to bez oficiálního potvrzení nemůžeme vyloučit. Ubisoft akorát prozradil, že po smrti se můžete vrátit na „místo činu“ a vyzvednout si svůj majetek, pokud tak však neučiní některý z hráčů před vámi.

Frakce

Herní svět Skull & Bones je pod nadvládou různých frakcí, které se navíc neustále přetahují o území v Indickém oceánu. Pokud se po nějaké době vrátíte do jednoho z kotvišť, může být pod nadvládou jiné frakce než předtím. Frakce zatím nebyly blíže představeny.

Adaptace

Již z kraje roku 2019, tedy dávno dávno před tím, než Skull & Bones vůbec vyjde, Ubisoft oznámil plány vytvořit na motivy hry hraný seriál. Víme o něm zatím jen to, že se bude točit okolo hlavní ženské postavy a bude situovaný do Indického oceánu v 18. století, kdy vrcholí zlatý věk pirátství. Další informace o seriálové adaptaci ale zatím nemáme, a to ani co se týče produkční společnosti, která se o něj postará, ani showrunnera či castingu.

Hardwarové požadavky a možnosti PC verze

Skull & Bones bude podporovat 4K HDR rozlišení, nabídne možnost odemknout limit FPS, počítá se i s podporou ray tracingu, širokoúhlých monitorů i zapojení více obrazovek naráz. Nebude chybět ani možnost boostu FPS všech hlavních dodavatelů ukrývajících se za termíny DLSS, FSR a XeSS.

zdroj: Ubisoft

Vysoké nastavení, 1080p, 30 FPS

Procesor (Intel/AMD): i7-4790/Ryzen 5 1600

RAM: 8GB (Dual-Channel)

Grafická karta: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB/AMD Radeon RX 570 4GB

Operační systém: Windows 10 (64-bit only)

Volné místo: 65GB

Vysoké nastavení, 1080p, 60 FPS

Procesor (Intel/AMD): i7-8700K/Ryzen 5 3600

RAM: 16GB (Dual-Channel)

Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 2070 8GB/AMD Radeon RX 5700 XT 8GB

Operační systém: Windows 10/Windows 11 (64-bit only)

Volné místo: 65GB

Vysoké nastavení, 1440p, 60 FPS

Procesor (Intel/AMD): i7-9700K/Ryzen 5 5600X

RAM: 16GB (Dual-Channel)

Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB/AMD Radeon RX 6800 16GB

Operační systém: Windows 10/Windows 11 (64-bit only)

Volné místo: 65GB

Ultra vysoké nastavení, 4K, 60 FPS