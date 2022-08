Pirátství ve Skull & Bones nebude hnáno příběhem a na souši si nezabojujete

1. 8. 2022 10:54 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Po mnoha letech čekání Ubisoft nedávno konečně oznámil datum vydání pirátské akce Skull & Bones připadající na 8. listopadu. U této příležitosti jsme se dočkali i vydatných záběrů z hraní s doprovodným komentářem, který nám hru dopodrobna představil. Stále však zůstával prostor pro dotazy, které šéfovi vývoje Ryanu Barnardovi položil web True Achievements.

Z rozhovoru vyplývá spousta zajímavých věcí v čele s informací, že Skull & Bones nebude příběhem poháněná hra. „Máme příběhové drobky – ve hře potkáte důležitá NPC, kterým říkáme kingpinové a kteří budou mít své vlastní příběhy. Budete s nimi prohlubovat vztahy plněním jejich zakázek,“ prozradil Barnard.

Přestože tu je i obecný příběh utvářející celkové zasazení, není na něj kladen důraz. „Chceme, aby si hráči vytvářeli své vlastní příběhy a rozhodli se, jakým typem piráta chtějí být,“ říká šéf vývoje. Hlavním tahounem hry tedy nemá být předepsaný příběh, ale honba za budováním pověsti, která vám odemkne přístup k novým lodím, jejich výbavě, a tím pádem i nebezpečnějším mořím, novým nepřátelům a odměnám.

Web True Achievements se dále zajímal o suchozemské aktivity. Barnard zdůraznil, že Skull & Bones je primárně námořnická hra, přesto se tu a tam na souš podíváte. Budete objevovat různé základny, jejichž pánové se mohou měnit – jednoho dne je ovládá jedna z frakcí, druhý den někdo úplně jiný. Ve většině případů se tu budete honit za pokladem.

zdroj: Ubisoft

„Kromě toho se na souši děje spousta věcí – vyrábíte předměty, vylepšujete se, socializujete se, spravujete svůj sklad a upravujete podobu lodi a kapitána. Jediné, k čemu na souši nedojde, jsou souboje,“ přiznává Barnard. Takže žádné šermování s ostatními hráči nad čerstvě vykopanou truhlou. Škoda!

Co se vybavování lodi týče, nemyslete jen na nejrůznější útočné prostředky a obranné plátování. Na loď si nataháte i nejrůznější nábytek, který nemá jen kosmetické účely, jak říká Barnard: „Můžete přidat nábytek, který vám automaticky doplňuje předměty nebo za vás sám loví ryby. Jsou to malá vylepšení, která vám ale umožní zůstat déle na moři a maximalizovat aktivity.“

Další z možných zklamání po absenci silnějšího příběhu a boje na souši je nemožnost najímat posádku. Alespoň při vydání bude nová loď vytvořená s kompletní posádkou, kterou budete upravovat pouze po vizuální stránce díky oblečkům a tetování. Zároveň ji ale budete burcovat, a zvyšovat tak morálku v boji.

Ani na naloďování na cizí loď se moc netěšte. Přestože má jít o vrcholné mistrovství v námořním boji, díky kterému se nepřátelská loď nepotopí, a vy tak získáte veškerý její loot, tvůrci to celé odbydou cutscénou. Tedy alespoň zpočátku. A vůbec, Barnard v rozhovoru hned několikrát zmínil, že „zpočátku to tam nebude“.

Skull & Bones ostatně bude hra s dlouhodobou podporou a co nebude na jejím startu, to může přibýt později, pokud to tvůrcům a komunitě bude dávat smysl. A obsah po vydání bude zdarma pro všechny. „Je součástí nákupu hry,“ dodává Barnard.

Skull & Bones vyjde 8. listopadu na počítačích, PlayStationu 5 a Xboxu Series X|S. Co bude se hrou dál, ukáže až čas.