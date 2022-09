Ubisoft navyšuje základní cenu velkých her. Překročí 2 tisíce korun

13. 9. 2022 10:40 | Novinky | autor: Patrik Hajda

S příchodem aktuální generace konzolí na trh se začala řešit výše herních cen. Stalo se tak poté, co vydavatelství Take-Two oznámilo, že tehdy očekávané NBA 2K21 nebude stát obvyklých 60 eur, ale 70, přičemž se k nové cenové politice záhy začalo přiklánět mnoho dalších vydavatelství.

Ubisoft již tehdy slíbil, že nehodlá zvyšovat ceny nejbližších her, jimiž tehdy byly Watch Dogs: Legion a Assassin’s Creed Valhalla. Možnost zdražení v budoucnosti ale nevyloučilo. Po víkendovém streamu Ubisoft Forward, a tedy 2 roky po první vlně zvýšení standardní ceny her, se Ubisoft nakonec přidává k trendu a přifukuje cenovku u nejočekávanějších her.

„Některé hry budou vycházet se stejnou cenovkou jako u konkurence. Velké AAA hry budou stát 70 dolarů,“ prozradil šéf Ubisoftu Yves Guillemot webu Axios. Není to přitom žádná vzdálená budoucnost, jelikož první hra, která se dočká vyšší standardní ceny, bude už listopadová Skull & Bones.

Zatímco počítačová verze této hry vás vyjde na obvyklých 60 eur, v případě PlayStationu 5 a Xboxu Series X|S už zaplatíte 80 eur, tedy bez korunky rovné 2 tisíce korun. Pro srovnání - nové NBA 2K23 stojí v základní edici na PS5 „jenom“ 1 699 Kč, zatímco God of War Ragnarök začíná na tučných 2 119 korunách. Roli v nacenění totiž hrají také regionální rozdíly, přičemž přepočet na koruny je minimálně v PlayStation Store pro hráče poměrně nevýhodný.

Ale když se budeme držet Ubisoftu, zjistíme, že ne každá budoucí hra bude atakovat hranici dvou tisíc korun. O víkendu oznámený Assassin's Creed Mirage má být menším titulem, o čemž svědčí i jeho předobjednávková cena. Ta činí „pouhých“ 50 eur (přes 1 200 korun), bez ohledu na platformu.

Vyšší cenu tak můžeme do budoucna dost možná očekávat od hry Assassin’s Creed Codename Red, která má být evolucí současného modelu otevřeného světa s RPG prvky z posledních tří her série, tedy rozhodně nic malého... A kdybych si měl ještě něco tipnout, tak do ranku „velkých AAA her“ patrně spadne i nadcházející Avatar: Frontiers of Pandora.