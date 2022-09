Sledujte stream Ubisoft Forward s českým komentářem od 20:45

10. 9. 2022 20:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Ubisoft toho na letošním Gamescomu moc neukázal, a to zřejmě proto, že si většinu macatých oznámení schovával na dnešní vlastní akci Ubisoft Forward. S jistotou v dnešním streamu představí nový bagdádský spin-off Assassin’s Creed Mirage s Basimem v hlavní roli, ukázat se slibuje i Skull and Bones nebo Mario + Rabbids Sparks of Hope.

Mezi oficiálně nepotvrzené, ale hojně spekulované pak patří hned několik dalších her ze série Assassin’s Creed, respektive moduly pro Assassin’s Creed Infinity. Ukázat by se mohli asasíni zasazení do Japonska a do nám věrně známé střední Evropy, hovoří se i o mobilní hře odehrávající se v Číně nebo o dříve oznámeném titulu pro virtuální realitu.

My každopádně budeme u toho a Ubisoft Forward budeme živě komentovat z naší redakce. K Alešovi a Šárce se můžete připojit živě na YouTube, kde přenos startuje ve 20:45.