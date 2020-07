Skull & Bones údajně prochází velkým restartem. Hlavní inspirací má být Fortnite

14. 7. 2020 13:13 | autor: Adam Homola

Skull & Bones. Pamatujete ještě na tuhle mořeplaveckou hru? Ono to sice od jejího oznámení není tak dlouho, ale Ubisoft vytrvale drží jazyk za zuby. Pirátskou onlineovku oznámili vývojáři na E3 2017 a základní premisa zněla velice sympaticky: týmové PvP s lodičkami vycházející ze zábavných námořních bitev (nejen) z Black Flagu. I ukázka z hraní vypadala vlastně docela fajn.

Hra se ještě na chvíli ukázala na E3 2018, jenže pak se po Skull & Bones slehla zem a chyběla i na víkendovém Ubisoft Forward. Ke zrušení každopádně nedošlo a teď už víme, nebo alespoň tušíme, co se s pirátskou taškařicí děje.

Podle zdrojů Videogame Chronicle Skull & Bones pořád ne a ne najít svou vlastní identitu. Mezi ostatními otevřenými světy Ubisoftu prý hra jednoduše zapadla. Nedokázala si pro sebe uzmout jakoukoliv unikátní pozici, a tak vývojáři pořád upravovali základní koncept a kvůli tomu hru odkládali.

Loni mělo podle zdrojů VGC přijít rozhodnutí hru kompletně restartovat a především se odklonit od prémiového modelu, kterého se drží všechny velké hry Ubisoftu. Skull & Bones se tak měla najednou posunout k modelu živé hry. Tedy ještě živější, než je tomu v případě Assassin’s Creed, Breakpointu, The Division 2 a dalších. Ty sice dostávají pravidelné aktualizace, rozšíření a neustále se zlepšují, nicméně základ se moc nemění.

Nová Skull & Bones by se ale výrazně měnit měla. Základy mají stát na systému „živého vyprávění příběhů“ a jednou z hlavních inspirací je prý Fortnite. Samozřejmě nikoliv co do hratelnosti či vizuálního stylu, ale co do flexibility, se kterou tvůrci hru ohýbají vždy jiným směrem. Nová verze Skull & Bones by se měla podle zdrojů VGC také mnohem více soustředit na spolupráci hráčů a PvE, byť PvP samozřejmě chybět nebude.

Poslední drb ze stáje VGC je na rozdíl od těch předchozích i tak nějak polooficiálně potvrzen – vývoji už nešéfuje Justin Farren, který hru svého času prezentoval na E3 a který na sebe na svém LinkedInu prásknul, že jeho aktuálním chlebodárcem je Wargaming. Na pozici kreativního ředitele ho údajně vystřídala Elisabeth Pellen, scenáristka a šéfka vývoje XIII, level designérka Splinter Cell: Pandora Tomorrow a v poslední době viceprezidentka editorialu Ubisoftu.

Skull & Bones si tak údajně prochází docela logickou a vítanou proměnou v něco, co má potenciál. Jestliže se původní verze hry rýsovala jako nepříliš unikátní open world, který by v konkurenci ostatních velkých světů Ubisoftu nijak zvlášť nevyčníval, mohl by start hry dopadnout ještě hůř než start Breakpointu. Právě jemu byla vytýkána zaměnitelnost systémů a mechanik s jinými velkými světy Ubisoftu a právě on nastartoval velké interní změny, díky kterým tu teď máme řadu odkladů, snad k lepšímu.

Jestli zdroje VGC nelžou a hra začala loni opravdu nanovo, dočkáme se jí až bůhvíkdy. Letos bych s novou verzí Skull & Bones rozhodně nepočítal a příští rok je také diskutabilní. Na druhou stranu mohou tvůrci zkusit být opravdu extrémně flexibilní, vydat poměrně rychle menší verzi hry a tu svižně rozšiřovat. V takovém případě si ten příští rok představit dokážu.

