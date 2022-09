Filmové Gran Turismo má první hvězdu – Davida Harboura ze Stranger Things

15. 9. 2022 14:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Snaha Sony pronikat na filmová plátna a televizní obrazovky se svými herními značkami se po chystaných seriálech podle Horizon Zero Dawn, God of War, The Last of Us a filmech Uncharted a Ghost of Tsushima dotkne i závodní série Gran Turismo, která se v brzké době dočká své filmové adaptace.

Nyní se díky webu The Hollywood Reporter dozvídáme, na jaké herce se ve snímku můžeme těšit. Vůbec prvním obsazeným se stává David Harbour, kterého pravděpodobně znáte jako Jima Hoppera ze seriálu Stranger Things, ale patří mu i role Hellboye z roku 2019. Ve snímku Black Widow zase ztvárnil Alexeie, z nějž se v chystaném filmu Thunderbolts od Marvelu stane hrdina Red Guardian.

V Gran Turismu se Harbour zhostí role vysloužilého závodníka, který se stane mentorem nadějného mladíka. Jak už víme z původního oznámení, film odvypráví skutečný příběh hráče Gran Turisma, který to přes vítězství v turnajích dotáhl až do skutečného závodění. Scénář pro chystaný snímek sepsali Jason Hall (Americký sniper) a Zach Baylin (Král Richard: Zrození šampiónek).

Na režisérskou sesli usedne Neill Blomkamp, režisér filmů District 9, Elysium, Chappie nebo Elysium, který zároveň chystá svou vlastní, příběhově pojatou battle royale hru Off The Grid. Film Gran Turismo půjde do kin 11. srpna 2023.