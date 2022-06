Režisér District 9 chystá na rok 2023 filmové Gran Turismo podle skutečné události

15. 6. 2022 14:28 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Sony to s filmovými a seriálovými zpracováními svých herních značek myslí opravdu vážně. Tak vážně, že dojde i na závodní sérii Gran Turismo. Podle informací webu Deadline se chystá filmová verze, kterou bude mít na svědomí Neill Blomkamp, režisér filmů District 9, Elysium, Chappie a Demonik. Ten je mimo jiné podepsaný i pod chystanou battle royale hrou Off The Grid.

Deadline uvádí, že oficiální krátký popisek filmu zní: „Film natočený podle skutečné události je příběhem o splněném snu dospívajícího hráče Gran Turisma, který díky svým herním dovednostem vyhrál řadu soutěží sponzorovaných Nissanem a stal se skutečným profesionálním závodníkem.“

Do jisté míry by tedy mělo jít o životopisný snímek a nezbývá než doufat, že skutečný život píše lepší příběhy než scenáristé jiné závodní adaptace – Need for Speed. Té aspoň nechyběla láska k nádherným autům a s nimi spojená akce. Doufejme, že i Gran Turismo bude plné automobilových hvězd a vzrušení, i když bychom se z logiky věci měli pohybovat především na okruzích a ve zcela legálních soutěžích.

Deadline rovněž uvádí, že filmové Gran Turismo by mělo jít do kin již 11. srpna 2023, ale herecké obsazení zatím na veřejnost neuniklo. Sony vedle Gran Turisma chystá film podle Ghost of Tsushima, seriály Horizon Zero Dawn, The Last of Us a spekuluje se i o God of War. Naposledy Sony na stříbrných plátnech promítalo film Uncharted, který celosvětově utržil přes 400 milionů dolarů (9,43 miliardy korun).