Off The Grid je příběhová battle royale od režiséra District 9 a autora Altered Carbon

V roce 2020 zformované studio Gunzilla Games plné veteránů herního průmyslu představuje svou prvotinu, která má posunout žánr battle royale do nových výšin. Off The Grid hodlá okořenit bitvu velkého počtu hráčů do posledního přeživšího o silné narativní prvky.

V Off The Grid budete mít možnost účastnit se čistě PvP zápasů ve 150 hráčích, ale větším lákadlem by mohl být režim PvE, v němž budou hráči plnit mise pro jednu ze tří frakcí, k níž se na začátku rozhodnou přidat.

Jedna partie sice bude „obyčejným“ zápasem, ale plnění misí bude mít dlouhodobý efekt a rozvine příběh nad rámec jednotlivých klání. Mise budou různorodé, mohou být oddělené od ostatních frakcí nebo jít přímo proti jejich záměru.

zdroj: Gunzilla Games

Off The Grid se odehrává v jakémsi kyberpunkovém světě, kde se zmíněné, ale ještě nepředstavené tři frakce perou o vesmírný výtah vedoucí na asteroid těžící nesmírné bohatství. Příběh je něčím, co v žánru battle royale rozhodně není samozřejmostí, a je zde tedy prostor pro inovaci. Ale až čas ukáže, zda jsou tyto dvě složky vůbec kompatibilní.

Dalším možným lákadlem Off The Grid je účast zvučných jmen na vývoji. Na jedné straně je tu Neill Blomkamp, režisér snímků District 9, Chappie a Elysium, který má ve studiu na starosti vizi celého projektu. Blomkamp se obecně snaží pronikat do světa videoher, vytvořil například krátký filmeček ke hře Anthem.

Na straně druhé je pak spisovatel Richard K. Morgan, autor knižní série Takeshi Kovacs (Půjčovna masa), kterou adaptoval Netflix formou seriálu Altered Carbon. Má za sebou i dva herní projekty Crysis 2 a Syndicate. Morgan má v Gunzilla Games na starosti scénář hry.

Off The Grid běžící na Unreal Enginu 5 nám předvede svou myšlenku příběhové battle royale někdy v příštím roce na počítačích, PlayStationu 5 a Xboxu Series X|S.