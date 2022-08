Film podle Ghost of Tsushima se bude pravděpodobně natáčet v japonštině

15. 8. 2022 14:44 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Režisér chystané filmové adaptace Ghost of Tsushima Chad Stahelski se v rozhovoru pro filmový magazín Collider nechal slyšet, že by do filmu rád obsadil výhradně japonské herce a herečky. S čistě japonským obsazením se přirozeně pojí i jazyk, kterým se ve filmu bude mluvit – původním zněním nadcházející adaptace by tak měla být japonština.

Stahelski si je vědomý toho, že titulky spoustu amerických diváků zvyklých konzumovat především hollywoodskou produkci můžou vyděsit. Sony mu ale poměrně odvážný nápad schválila a on sám tvrdí, že si západní diváci na čtení titulků začínají pomalu zvykat, a to i díky streamovacím službám typu Netflix.

Podle něj navíc prakticky neexistuje žádný jiný způsob, jak film na motivy hry natolik prodchnuté Japonskem natočit a doufá, že při jeho natáčení zužitkuje své četné zkušenosti ze země vycházejícího slunce, kterou pravidelně navštěvuje už od svých 16 let.