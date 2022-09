Budovatelský survival Farthest Frontier už v předběžném přístupu oslňuje množstvím obsahu

15. 9. 2022 18:00 | Dojmy z hraní | autor: Pavel Skoták

Vesmír. Nejzazší hranice. Pravda, jak pro koho. Ono jediné místo, které podle Tima Curryho ještě nebylo zničeno kapitalismem, už dávno není tak nezkažené, a tak je potřeba hledat mír a klid při budování ideální společnosti. Třeba ve Farthest Frontier od tvůrců diablovky Grim Dawn.

Někde mezi středověkem a smrtí

I když se můžeme dočíst, že jde o budování středověkého města uprostřed divočiny, čemuž napovídají i některé názvy lokací navozující představu alpských údolí nebo úrodných černozemních plání, mnohem silněji na mě Farthest Frontier působí jako časová kapsle do raně koloniální epochy, která vás zavede kamsi do Severní Ameriky. Možná je to zvláštní estetikou, možná je to tím, že tu řešíme sklárny a předchůdce prvních továren. Pozdní středověk je určitě validním zasazením, ale pro mě osobně to bude vždycky asi ona kolonizační hra.

Jak už tomu pak u budovatelských strategií v posledních letech bývá, nejde tu o nic menšího než o vybudování funkční osady (až prosperujícího města) uprostřed ničeho, přičemž se v nehostinných končinách budete potýkat s nejrůznějšími problémy od počasí přes divokou zvěř až po nemocné plodiny, neúrodnou půdu nebo nájezdníky.

Pokud jste četli můj text o ukrajinské budovatelské strategii Ostriv, vlastně ani nemusíte pokračovat ve čtení tady. Ve zkratce je totiž Farthest Frontier takový Ostriv s mnohonásobně větším rozpočtem, na kterém pracuje dedikovaný a zkušený tým vývojářů, což se pochopitelně odráží především na produkčních hodnotách.

Rozmanitost krajiny a rozličné podnebné pásy pomáhají autentickému zážitku z průzkumu neznáma. I když máte na začátku možnost prohlédnout si celou mapu a teprve potom umístit základní tábor, kolem kterého pak vyroste městečko vašich snů, oproti Ostrivu se ale pak zbytek mapy zahalí tmou a vy si musíte všechno pěkně ručně objevit. Vzhledem k tomu, že ve Farthest Frontier můžete i bojovat, dává tato mechanika smysl - přece jen, vědět o útoku předtím, než přijde, by poněkud kazilo iluzi onoho boje o přežití v neznámém prostředí.

Hra zároveň počítá s tím, že ne všichni chceme budovat v těch nejextrémnějších podmínkách a potýkat se s hladem a mrazem od prvního dne naší existence. Nabízí proto tři základní budovatelské režimy doprovázené opravdu širokými možnostmi nastavení všech jednotlivých herních prvků, aby si každý mohl vyrobit výzvu sobě na míru. Pokud vás zajímá, jak se Farthest Frontier hraje v těch nejbrutálnějších podmínkách, odkážu vás na youtubový kanál hráče jménem Nivarias, který se na podobné libůstky specializuje.

Ale tady bude pšenice…

I když vlastně Farthest Frontier není v žádném směru příliš originální, pro široké publikum jistě originální a zajímavý bude, protože nabízí několik skvělých herních mechanismů, které dělají z každé seance trošku jiný zážitek. Řeč je především o způsobu obchodování, pochopitelně i o jednotlivých lokacích a v neposlední řadě o farmaření, které si zahraniční kolegové na různých serverech dlouhodobě pochvalují jako skvělý systém, který by ovšem mohl zajít ještě o kousek dál.

Začněme od systému obchodování, na kterém stojí růst vaší kolonie jako takový. Svět kolem vás je totiž o pár kroků před vámi, a tak některé zásadní kusy vybavení musíte koupit od obchodníků, abyste se vůbec mohli dostat do fáze, kdy si je zvládáte vyrábět sami - železné ingoty, velké těžké nástroje pro náročnější průmysl, případně hospodářská zvířata.

Jak se vaše městečko učí starat samo o sebe, vesničané sbírají bobule a bylinky, roste vám ve městě první apatyka a vybíráte úrodnou půdu pro políčka, narazíte chtě nechtě na to, že k růstu potřebujete peníze a obchodníky. Zatímco v Ostrivu si ale můžete přinejmenším do těch po zemi dosažitelných spřátelených osad obchodníka sami vyslat, tady spoléháte na každoroční návštěvu, která ale ani nemusí nabízet, to co zrovna potřebujete. A tak se rozvoj na další rok zasekne. Nic příjemného, ale na druhou stranu jde o poměrně realistický prvek. Ne vždycky bylo k dostání všechno.

I když tedy víte, že zrovna potřebujete pár konkrétních surovin, abyste mohli v rozvoji městečka pokročit dál, patrně se ocitnete v situaci, kdy si je sami ještě neumíte vyrobit, a nezbyde vám než se starat hlavně o akutní problémy a potřeby na úkor pokroku.

zdroj: Crate Entertainment

Skvělým herním mechanismem je v tomto směru skutečnost, že jídlo se kazí. V pozdějších fázích hry už sice můžete jídlo zavařovat a uchovávat v sudech, ale než se takhle daleko dostanete, budete si muset vystačit s udírnou pro prodloužení trvanlivosti masa, nebo se snažit produkovat jen tolik, kolik aktuálně sníte a přitom chystat zásoby na zimu. Balancování jídla je vůbec jednou z hlavních domén Farthest Frontier a rozhodně nejde jen o nějaký otravný prvek. Zvláště na vyšší obtížnost je tím snad nejdůležitějším, co budete ve hře dělat.

Bezprostředně s ním totiž souvisí například péče o hospodářskou půdu, která není nepodobná té z Ostrivu. I tady musíte zvážit, jakou plodinu zasadíte, jak budete měnit každý rok setbu a jak úrodná půda vlastně je. Pokud budete zdravý přístup k pěstování plodin ignorovat, vyčerpáte živiny z půdy a vaše úroda bude mizerná. Je proto potřeba zvolit správný přístup a respektovat i to, které plodiny se vyplatí sázet na jaře, v létě nebo na podzim. Které plodiny sice nebudou tak výnosné, ale potenciálně dodají půdě nějaké ty živiny.

Dokonce můžete měnit i pH půdy, když přidáte trošku různorodé zeminy, kterou tak jako tak těžíte pro jiné výrobní řetězce (třeba jíl a písek). A když ani to nestačí, můžete políčka pohnojit kompostovanými zbytky. A pozor, jelikož je hra i v předběžném přístupu v zemědělském ohledu dál než její ukrajinský bratříček, musíte si dávat pozor na všechny možné škůdce.

Tady nebude pšenice, tady bude bitva!

Jednou z věcí, na které je ve Farthest Frontier snadné zapomenout, jsou nepřátelé a obranná infrastruktura. Jelikož vám v začátku dá spoustu času a klid na budování, alespoň mimo nejtěžší obtížnost, snadno zapomenete stavět ploty nebo zdi, ačkoliv by mělo jít o nedílnou součást vašeho městečka.

Už jen kvůli divé zvěři. Je sice ve vašem zájmu ji průběžně lovit na maso a kůže, ale zároveň ji nechcete vyhubit úplně. Je to o rovnováze, kterou vám ale zvěř ráda naruší i sama, pokud si nepohlídáte polnosti - není nic horšího, než když vám v době potravinové krize zvěř spase vaši drahocennou úrodu, kterou jste si tak nějak zapomněli oplotit. Příjemný detail.

Sami lidští nájezdníci se s vámi také mazlit příliš nebudou, a pokud si nepostavíte obranné věže nebo kasárny, brzy zpláčete nad výdělkem - a to doslova, protože zatímco nějakou tu vypálenou budovu zvládnete relativně snadno znovu postavit, nehlídané zlato a jeho nedostatek vás bude bolet mnohonásobně víc, až si jej nepřátelé odnesou. Tím, že nepřátelé nechodí v nějakých přesně daných intervalech, je opravdu snadné upozadit obranný aspekt hry. A ve vyrabovaném městě nikdo nebude chtít žít.

zdroj: Crate Entertainment

Kvalita života je totiž dalším z prvků Farthest Frontier, na které je třeba myslet. V současné době jsou k dispozici tři hlavní úrovně městského centra, které si musíte nejprve zpřístupnit vylepšením základních obyvatelných budov. Samotní obyvatelé pak potřebují nejen příjemné prostředí, ale také dostupné základní služby, rozmanité jídlo a podobně.

Asi nejzajímavější je právě ona estetická příjemnost bydlení a okolí. Pokud postavíte kousek od bytové části města například palírnu, kompostárnu nebo jinou z oku, sluchu a čichu nepříliš lahodících budov, své obyvatele rozhodně nenadchnete. Následné snahy zlepšit jejich životní podmínky natolik, aby se z obyčejných chatrčí staly velkostatky, vás bude stát spoustu financí a umu v oboru městského plánování. A když už jste v tom, vyšetřte si i místo pro divadlo, protože kultura je potřeba, jak jsme mohli vidět třeba v kouzelném seriálu Seveřané.

Vidím město veliké…

Farthest Frontier je sice jen další v řadě budovatelských survival strategií posledních let, ale v nabídce toho má pro spokojené hraní víc než dost. A to jsme stále ještě ve fázi předběžného přístupu. Pravda, autoři si za něj říkají o téměř třicet euro, ale v přepočtu na hodiny čisté zábavy, budování a objevování jde o velmi přiměřenou cenovku.

Osobně jsem zvědavý, jestli se tvůrci rozhodnou do hry přinést v budoucnu kromě nových budov i další nové mechanismy, protože rozlehlé mapy a jednotlivé výrobní řetězce potenciál k rozšiřování rozhodně mají. Hlavně bych si ale přál, aby něco udělali s obchodováním, které by se bez zádrhelů s nedostupností zboží klidně obešlo a zážitek z hraní by tím byl příjemnější a plynulejší.

Pokud jste ale fanoušky žánru budovatelských strategií s prvky boje o přežití, je Farthest Frontier sázkou na jistotu už teď.