The Division představuje dva nové free-to-play díly, jeden vyjde na mobily

12. 9. 2022 15:20 | Novinky | autor: Adam Homola

Série The Division se dlouhodobě těší nemalé popularitě. I když dvojka vyšla už na začátku roku 2019 a o případné trojce zatím nevíme vůbec nic, značka jako taková rozhodně nespí. Ubisoft totiž chystá hned dvě nové hry a do toho ještě ani zdaleka neskoncoval s podporou pořád hojně hrané dvojky.

Právě ta se už 13. září dočká 10. sezóny s označením Price of Power, kde půjdete po krku generálovi Peterovi Andersonovi. Těšit se můžete na nové odměny, nový season pass, nová kosmetická vylepšení apod. Chystají se také nové úrovně obtížnosti pro režim Countdown a pro dvě mise Stronghold plus další úpravy hratelnosti.

Tvůrci také připomínají, že vývoj obsahu pro pátý rok podpory hry pokračuje, takže The Division 2 bude žít aktivním životem i příští rok.

zdroj: Ubisoft

Pro leckteré hráče může být ale zajímavější zbrusu nová The Division Heartland. O její existenci víme už delší dobu, ale teprve teď se nám hra představuje v trochu jasnějším světle. Každopádně pořád platí, že půjde o free-to-play multiplayerovou střílečku, která vyjde na PC, konzole a cloudové služby v dost podivném oficiálním termínu „2022 – 2023“.

V The Division Heartland se z velkých měst přesunete na venkov, konkrétně do malého amerického městečka Silver Creek. Vaším úkolem nebude nic jiného, než ho společně s ostatními hráči bránit. Na oficiálním webu hry se můžete zaregistrovat a doufat, že vás vyberou do jednoho z nadcházejících testů, kde si budete moct Heartland vyzkoušet ještě před vydáním.

A do třetice tu máme The Division Resurgence, akční RPG střílečku z pohledu třetí osoby šitou na míru mobilním zařízením. Hra tedy vyjde jen a pouze na Android a iOS. Mimo jiné bude obsahovat i PvP módy včetně Dark Zone a Conflict. Víc už naznačí přiložený trailer. A pokud nechcete, aby vám Resurgence utekla, můžete se do ní na mobilech zaregistrovat už teď, a pak jen čekat buď na automatické stažení, nebo na notifikaci dostupnosti. Mezitím vám víc prozradí komentované hraní a jiná videa na kartě hry.