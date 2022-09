Tvůrci Niohu představují své nové akční RPG Rise of the Ronin

14. 9. 2022 12:30 | Novinky | autor: Adam Homola

V rámci včerejšího State of Play se toho pod hlavičkou PlayStationu ukázalo docela dost, ale jednou z nejzajímavějších věcí je určitě novinka Rise of the Ronin od studia Team Ninja. Půjde o akční RPG odehrávající se během občanské války v Japonsku v roce 1863 a vyjde exkluzivně na PlayStation 5.

Rise of the Ronin nás tak vrhne do velkého otevřeného světa se zaměřením na souboje, což je něco, co Team Ninja umí takřka perfektně. Dějově se pak bude hra odehrávat na samotném konci 300 let dlouhého období Edo. Japonsko tou dobou trpělo na despotické vládce, smrtelné nemoci a navíc se do toho ještě začaly míchat západní vlivy.

Hra se historií velice silně inspiruje, nicméně žádný striktní historický dokument čekat nemáme. Ostatně stačí se podívat na trailer a hned vám dojde odkud vítr vane.

Tvůrci slibují vrstevnatý příběh, možnost se přidat na stranu některých postav nebo se postavit proti nim. Záležet má prý na každém rozhodnutí, jak se chlubí v postu na blogu PlayStation. Vývojáři také tvrdí jak se nebudou bát ani těch „nejtemnějších a nejošklivějších věcí, kterým se mnozí jiní vyhýbají“. Co to znamená v praxi, zatím nevíme, na detaily si budeme muset počkat.

A to čekání zrovna krátké nebude, protože navzdory dosavadní sedmileté práci na hře se Rise of the Ronin dočkáme až někdy v roce 2024. Dle slov tvůrců jde doposud nejambicióznější a nejnáročnější projekt studia. A pokud potřebujete osvěžit paměť, vězte, že Team Ninja měli prsty ve hrách jako Wo Long: Fallen Dynasty, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, Ninja Gaiden: Master Collection, Nioh, Nioh 2, Dead or Alive, Hyrule Warriors a spoustě dalších.

Na výsledek si tak ještě drahnou chvíli počkáme, ale vzhledem k předchozím titulům studia by se mělo čekání vyplatit. Otázkou je, jestli tou dobou nevyjde rovnou také nějaký další případný Ghost of Tsushima (jednička vyšla v roce 2020). Navíc už pár dnů oficiálně víme, že se chystá i japonský díl Assassin’s Creed, který by rovněž mohl vyjít někdy v roce 2024. Milovníci dobového Japonska se tak mají v brzké době na co těšit.