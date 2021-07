Červnové recenze na Games.cz: Návrat Ratcheta, Mass Effectu a golfu

1. 7. 2021 13:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Se začátkem nového měsíce je tu opět náš souhrn recenzí z toho uplynulého. Co nás během června zaujalo a které pecky byste určitě neměli minout? Přečtěte si shrnutí, ať vám z našich recenzí nic neuteče.

„Čarokrásná, nekonečně zábavná a plná obsahu a nápadů, taková je nová hra od Insomniac Games. Další zářez do sbírky titulů, které si majitelé PlayStationu prostě nesmí nechat ujít,“ nešetří v recenzi chválou Pavel Makal.

Remaster Mass Effectu jsme se trochu netradičně rozhodli zrecenzovat ve čtyřech, a proto pro něj nemáme ani číselné hodnocení, ani jednotný verdikt. Nejspíš ho ale vyčtete právě z našich textů, které rozhodně doporučujeme všem váhavcům.

„Below Zero je Subnautica v o něco komornějším stylu. Příběh není tak strhující jako při první štaci a svět je menší, ale podmořský průzkum a citlivý design herního progresu pořád skýtají povedenou zábavu. Na souši je to, pravda, horší, ale přesto bych se nebál datadisk těm, kdo si Subnauticu oblíbili, doporučit. Jen prostě občas budete muset trochu mhouřit oči, ale tajemné hlubiny vám tu trochu tolerance bohatě vynahradí,“ píše v recenzi Honza Slavík.

„Život v obleženém středověkém městě není žádný med. Občas zakousnete krysu k obědu, jindy si odepřete čerstvou vodu, protože ji víc potřebují obránci. Survival strategie Gloria Victis funguje překvapivě skvěle, a byť nedělá všechno na výbornou, vaši pozornost a moji chválu si zaslouží,“ hodnotí netradiční strategii Pavel Skoták.

„I pro neznalce světa Warhammer 40,000 je Necromunda: Hired Gun kvalitní zběsilou střílečkou, kde se budete v arénách cítit jako na tanečním parketě a s grácií a finesou pokosíte hordy nepřátel. Z drobných technických neduhů a přehuštěného začátku příběhu se rychle otřepete a stanete se obávaným žoldákem na Necromundě,“ soudí ve své recenzi Kuba Špiřík.

„Final Fantasy VII Remake Intergrade předvádí ten správný způsob, jak by se měla dělat tečka za hrami z předchozí generace konzolí. Epizoda Intermission naproti tomu čekání na další část předělávky asi úplně neukrátí, ale určitě vás donutí ho společně s Yuffie vyhlížet ještě o něco horlivěji,“ píše v recenzi pro remaster a DLC Šárka Tmějová.

„Pár pozitiv by se našlo, ale hra selhává na příliš mnoha frontách, v příliš mnoha fundamentálních designových prvcích. Ruce pryč!“ varuje před realizací lákavé premisy Honza Slavík.

„Barbarossa je nejtužším přídavkem série a prověří i ty nejschopnější z virtuálních vojevůdců. Nepřináší tentokrát sice žádné alternativní scénáře či zásadní novinky, ale veteráni série si rozhodně přijdou na své. Těm ostatním důrazně doporučuji začít pěkně od základní hry,“ nabádá ve svém textu Mars Vertigo.

„Pro nováčky přestárlá, pro veterány příliš mělká a nekompletní. Taková je Master Collection kdysi slavné značky, která se bude muset dost proměnit, aby dnes ještě měla co nabídnout,“ zájemce spíše odrazuje Pavel Makal.

„Přestože Mario Golf: Super Rush nedělá nic převratně nového, to, co dělá, dělá skvěle, od výborné sólové kariéry přes propracovaný vážný golf až po ztřeštěný Speed a Battle Golf. Singleplayer a multiplayer jsou zde naprosto rovnocennými partnery, a to do takové míry, že i pokud vás zajímá jen jedno z toho, hru lze stejně bez váhání doporučit,“ hodnotí Mariovo golfové dobrodružství Patrik Hajda.

„Game Builder Garage není klasickou hrou, proto ji nemůžu jako klasickou hru hodnotit. Je to spíš výuková platforma, která bude sloužit začínajícím vývojářům a tvůrcům her a hříček. Výukovou část si užije každý, zbytek je jen pro otrlé, ale právě o něm v budoucnu Game Builder Garage bude,“ doporučuje Pavel Skoták všem zájemcům o herní design.

