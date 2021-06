Necromunda: Hired Gun – recenze střílečky ze světa Warhammeru 40k

22. 6. 2021 18:30 | Recenze | autor: Jakub Špiřík

Píše se 41. milénium a lidstvo vládne hvězdám, nebo se o to alespoň snaží. Vy ale nevládnete ničemu. Jste zamindrákovaný žoldák s temnou minulostí na planetě Necromunda, kterého provází jeho věrný mastif a spousta bionických končetin či implantátů. Tak začíná frenetická střílečka z první osoby Necromunda: Hired Gun od francouzského studia Streum On, které opět zavítalo do temného světa Warhammer 40,000.

Tanec s bouchačkami

Slovo „frenetická“ nepoužívám nadarmo. Dvojité skoky, úskoky a skluzy, běhání po zdi nebo i vystřelovací hák z vás na bojišti udělají vyloženého tanečníka, který může své oslabené protivníky dorazit na blízko nožem anebo pistolí. I když je na tanečním parketu často velmi rušno a budete proplouvat mezi všemožnými výbuchy, elektrickými výboji a psy, tenhle bojový zmatek je nejpodstatnější složkou atmosféry, kterou do vás hra neustále pumpuje.

K všeobecnému chaosu přispívá štědrá sbírka různých zbraní a jejich jednotlivá vylepšení. Najdete zde vše od pistolí, lehkých samopalů, granátů, brokovnic, útočných pušek, odstřelovaček, energetických zbraní až po zbraně těžších kalibrů. Všechen tento arzenál si budete moci upravit k obrazu svému, ať už vám jde o barevné provedení, nebo výměnu optiky.

Při takových zbraňových hodech je to sice trochu divné, ale pistole, kterou dostanete jako první zbraň, s vámi chtě nechtě zůstane až do konce. Je totiž nedílnou součástí otevírání zamčených truhel nebo lebek nepřátel při takedownech. A pokud si vezmete nějakou trochu větší „macho krochnu“, budete mít při přebíjení zakrytý výhled detailním pohledem na přehazování zásobníku. Problémy ze života.

K vašemu tanci smrti patří samozřejmě i vylepšení implantátů společně s pasivními a aktivními schopnosti, které vám pomůžou k ještě efektivnější eradikaci nepřátel. Chcete zpomalit čas, abyste mohli obíhat otravné obry a pěkně zblízka jim poslat do zádě ostré pozdravy? Možno! Moc dlouho čekáte na obnovení ochranných štítů? Zaplaťte a nečekejte! Máte chuť se efektivněji proskočit? Není problém! Vytáčejí vás nepřátelé se štíty? Dopřejte svému vystřelovacímu háku trochu lásky a můžete ho využít na vytrhávání jakýchkoliv ochranných prostředků z rukou!

K plejádě zbraní a schopností máte k dispozici i pejska, který vám pomáhá najít schovávající se nepřátele nebo rdousit náhodné kolemjdoucí. Stejně jako sami sebe si můžete mastifa zdokonalit různými implantáty a bionickými vylepšeními, a tak se z roztomilého chlupáčka může během chvíle stát děsivý kovový trhač. Ve vztahu k vám to však nic nezmění a mezi misemi se s ním budete moci kdykoliv pomazlit.

Spojením všech těchto aspektů, ke kterým se dostanete během prvních pár hodin, se hratelnost může zdát ke konci hry trochu repetitivní. Samotný pohyb a střílení jsou ale natolik zábavné, že se budete těšit na každý úkol typu „zabij všechny v téhle místnosti“.

Po hlavě do úlu

Hráči, kteří přijdou k Necromunda: Hired Gun nepolíbení špinavým a drsným světem Warhammeru 40,000, budou ze začátku hry příběhem přinejmenším velmi zmateni. Úvodní video vám sice vysvětlí, co to ta Necromunda je, že je všude špína a všude se bojuje. Ale to je všechno. Hra neztrácí čas představováním ras nebo frakcí, hází po vás hlava nehlava termíny a jména a vy jen budete zírat, aniž byste dokázali ocenit legendární postavy Necromundy.

Hlavně se nelekejte zbytků lidských torz připojených k počítačům, které vypadají, že dýchají a vnímají. A ještě jim dáte bez skrupulí v prvních minutách hry řádně pěstí do… náhlavního trychtýře? Hra na první pohled „čtyřicítkový“ Warhammer zas tak nepřipomíná, ale hned na ten druhý na vás vykoukne typická estetika s hromadou lebek a čirým zoufalstvím provázejícím vzdálenou budoucnost.

zdroj: Focus Home Interactive

Vaší základnou se stane osada Martyr’s End, ve které budete mezi misemi jako správný žoldák zevlovat na baru, poslouchat drby, nakupovat nové zbraně nebo do sebe nechat šťourat při vylepšování implantátů. Pro hračičky je zde i gladiatorum, kde můžete vyzkoušet nově nabyté (a nabité) zbraně i schopnosti, které jste si přinesli z misí nebo od místních obchodníků.

Je zde k mání i starý známý trychtýřový pán s obrazovkami, který nabízí nejen možnost opakovat příběhové mise, ale v nabídce má i mise vedlejší. Díky nim můžete získat další vybavení, měnu i nové zážitky s bodáním nepřátel do hlavy. Jejich přeskočením však o nic zásadního nepřijdete.

Počáteční zmatení z neznalosti příběhového pozadí však rychle ustoupí a po pár misích se začnete orientovat, kteří nepřátelé jsou kteří. Je jedno, jestli jsou to mastifové, Escherové, Orlockové nebo obři metající blesky. Hlavní je, jak je co nejrychleji podříznout, pošimrat mezi žebry nebo jim prostřelit mozkovnu. Příběh vás možná nezvedne ze židle, ale tahle hra není o srdceryvném vyprávění, nýbrž o kvalitní akci.

Nabízí se srovnání s moderními díly Doomu, ale ve skutečnosti není až tak na místě. Nejenže hru vyvíjel menší tým, ale tvůrci udělali pocitový krok stranou. Hired Gun sice výčtem mechanik znovuzrozenou ikonu stříleček opravdu připomíná, ovšem pocit z bitvy je o poznání jiný. Rychlejší. Zběsilejší. Špinavější. Bestiálnější.

Hudba, u které se chcípá

I u hudby mohou zlí jazykové tvrdit, že je inspirovaná novými Doomy. Je to sice klidně možné, ale potom by každá hra s metalovým soundtrackem musela mít na sobě nálepku „Made in Doom“. U Necromundy je navíc pojetí tvrdého žánru mnohem klasičtější.

Skladatel Olivier Zuccaro se nesnaží o zvukovou revoluci, ale o poctivě fungující soundtrack. Při klidnějších pasážích spoléhá na ambientní plochy nebo na nezkreslenou kytaru. Při těch akčních sází na zavedené syntezátorové zvuky zaručující epičnost, jednoduché podladěné kytarové riffy, mohutné perkuse a tradičně znějící bicí soupravu, kde se nešetří dvojšlapkou a kde je možné narazit i na pekelné blast beaty. Při zběsilých akčních sekvencích je husí kůže zaručena a chuť na kuchání roste.

Trefa do mozkového implantátu

Bohužel i v téhle dobře namazané vražedné mašině vrže pár kloubů. Uživatelské rozhraní ve většině případů evokuje ovládání pro konzole, například pro potvrzení musíte z nějakého důvodu zmáčknout klávesu Escape. Další zkouška trpělivosti může nastat při vylepšování zbraní nebo u obchodníka při nakupování či prodeji. I na silném stroji bohužel zůstávají poměrně dlouhé načítací časy a tu a tam na vás zablikají textury, i když nejsou v žádném případě zdrojem světla. Tyto detaily však herní zážitek nijak zásadně nekazí a můžou zanechat maximálně pár pozdvižených obočí.

Narozdíl od moderního Doomu, ke kterému je tato hra často přirovnávána, nehrajete za nasvaleného mariňáka, ale za bionického skrčka, který svalovou hmotu kompenzuje svou mrštností a hbitostí. A ta právě způsobuje, že Necromunda: Hired Gun má ještě rychlejší tempo a někdy se při hraní sami načapáte, že střílíte ve změti výbuchů někam nazdařbůh a modlíte se, abyste něco trefili. Což je ve skutečnosti kompliment!

I přes malé technické neduhy je tato hra poctivou střílečkou, která vám vypumpuje adrenalin do hraničních hodnot. S tím jí pomáhá brutální soundtrack, který stojí za to si poslechnout i samostatně. Hru si mohou užít i absolutní nováčci ve světě Warhammeru 40,000, ačkoliv si ze začátku budou připadat, že byli vhozeni do příliš hluboké vody.