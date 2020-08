VIDEO: ty nejdůležitější novinky týdne v pěti minutách

22. 8. 2020 15:00 | Video | autor: Redakce Games.cz

Ani tento týden herní průmysl nezahálel a ospalou letní sezónu pročíslo hned několik důležitých zpráv. Mezi ty nejpodstatnější patří další problémy, s nimiž se bude muset potýkat vývoj upířího RPG Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, oznámené kooperativní režimy pro Ghost of Tsushima a Untitled Goose Game nebo třeba potvrzení zasazení příštího dílu nekonečné série Call of Duty. A k tomu pár drobečků jako bonus!