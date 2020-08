Guatemalský e-shop prozradil existenci remaku Prince of Persia

20. 8. 2020 10:32 | Novinky | autor: Pavel Makal

Existují herní série, o jejichž vytouženém návratu bychom mohli básnit celé hodiny – Silent Hill, Dead Space, Medal of Honor... Však to znáte. Francouzský vydavatelský dům Ubisoft má ve svém portfoliu minimálně dva takové adepty – stealthovou akci Splinter Cell s agentem Samem Fisherem v hlavní roli a dobrodružství jistého perského prince. A právě ten druhý jmenovaný by se opravdu v dohledné době vrátit mohl.

Naznačuje to alespoň únik, který se objevil na guatemalském e-shopu Max. V tuto chvíli je už položka z obchodu stažena, díky rychlé reakci několika uživatelů ale máme k dispozici screenshoty. Ty informacemi zrovna neplýtvají, titul nese prostý název „Prince of Persia Remake“ a obchod nabízel verze pro PlayStation 4 a Nintendo Switch. Není bohužel jasné ani to, jaký konkrétní díl by měl být remakován. Osobně bych si ale vsadil na obecně zbožňované (a skoro dvě dekády staré) Sands of Time.

zdroj: Twitter

Celou situaci bychom samozřejmě mohli šmahem shodit ze stolu s tím, že uvedení na guatemalském obchodě s elektronikou nepatří mezi ty nejdůvěryhodnější důkazy o existenci jakéhokoliv herního projektu. Mnohem pádnějším argumentem jsou ale komentáře Jasona Schreiera (Bloomberg, ex-Kotaku), který na Twitteru podotýká, že o celém projektu ví a že kdyby jej chtěl zveřejnit, mohl to udělat již před několika měsíci. S ohledem na Schreierovy kontakty a léty budovanou image insidera bych se velmi divil, kdyby hovořil jen tak do větru.

Video game retailers sure love leaking Ubisoft's surprise announcements https://t.co/3BP8pbgdBK — Jason Schreier (@jasonschreier) August 19, 2020

Ubisoft sám samozřejmě únik nijak nekomentuje, předpokládám ale, že podobně jako v případě šestého Far Cry nebude otálet a hru představí velmi brzy. Digitální Gamescom se blíží, lepší příležitost si lze jen těžko přát!