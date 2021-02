Valheim si podmanil hráče – novinky 6. týdne

14. 2. 2021 10:00 | Video | autor: Redakce Games.cz

Tenhle týden byl na zprávy ve skutečnosti pořádně nadupaný a vybrat ty zajímavé nebyl rozhodně snadný úkol. Měli jsme hned několik byznysových novinek: Podíl v Bohemce si koupil Tencent, Activision potvrdilo během svých telefonátů s investory, že Diablo 4 a Overwatch 2 letos nevyjdou, a Ubisoft v podobném rozhovoru začal otevřeně uvažovat nad zvýšením ceny her. Také jsme se dozvěděli, kdo bude hrát Joela a Ellie v televizní adaptaci The Last of Us, anebo že Terraria končí se Stadií po tom, co si Google znepřátelil jednoho ze spoluautorů. No a taky přišel na Steam Valheim – a převálcoval snad veškerou konkurenci.