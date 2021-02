Google zablokoval účet tvůrce Terrarie. Ten na oplátku ruší vydání na Stadii

9. 2. 2021 13:05 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Tvůrce hry Terraria a zakladatel studia Re-Logic Andrew Spinks se dostal do podivuhodného křížku s Googlem. Zprvu se vše snažil vyřešit interně, ale když ho Google nadále ignoroval, nezbylo mu než své rozhořčení ventilovat veřejně skrze svůj twitterový účet.

Z něj se dozvídáme, že Spinksovi byl již před třemi týdny zablokován účet Google, a tedy zamezen přístup do všech služeb s ním spojených. Tvůrci se nemohou dostat na YouTube Terrarie, Spinks přišel o přístup k aplikacím v Google Play za „tisíce dolarů“, ke všem datům v Google Drive a ze všeho nejvíc ho mrzí ztráta 15 let provozovaného Gmailu.

„Neudělal jsem vůbec nic, co by porušilo vaše podmínky užívání,“ píše Spinks na Twitteru a dodává, že si jednání Googlu neumí vysvětlit jinak, než že se firma snaží mezi nimi spálit mosty. „Považujte ho za spálený. Ruším Terrarii pro Stadii. Moje společnost do budoucna končí s podporou všech vašich platforem. Nebudu spojovaný s korporací, která si svých zákazníků a partnerů váží tak málo,“ zakončuje Spinks svou veřejnou stížnost.

My phone has lost access to thousands of dollars of apps on @GooglePlay. I had just bought LOTR 4K and can't finish it. My @googledrive data is completely gone. I can't access my @YouTube channel. The worst of all is losing access to my @gmail address of over 15 years. — Andrew Spinks (@Demilogic) February 8, 2021

Momentálně nám chybí informace z druhé strany. Nevíme, proč došlo k zablokování Spinksova účtu ani zda jde o dočasné, či trvalé odepření přístupu. Třeba se rozbouřené vody ještě uklidní a Terraria nakonec na Stadii vyjde, ale teď to tak nevypadá.

Existuje naděje, že si v Googlu konečně všimnou Spinksova problému poté, co jim na stole přistane výpověď smlouvy mezi Terrarií a Stadií, ale dost možná je to ani potom nebude zajímat, obzvlášť poté, co byli vývojářem veřejně zpranýřováni na Twitteru.

Spinksovo rozhořčení je pochopitelné, ale ne každému fanouškovi přijde jeho reakce adekvátní. Mnozí majitelé Stadie se na Terrarii těšili a vyjádřili v komentářích pod jeho příspěvkem podobné emoce: Nehodlají dále podporovat vývojáře, který nemyslí na své fanoušky a upře jim platformu, s kterou již počítali. Nezáviděníhodná situace ze všech stran.