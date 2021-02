Čínský Tencent získal podíl v Bohemia Interactive

9. 2. 2021 15:14 | Byznys | autor: Pavel Makal

Čínská společnost Tencent vstupuje do tuzemské společnosti Bohemia Interactive a.s. Informuje o tom právě vydaná tisková zpráva. Bohemia Interactive, která má na svém kontě celou řadu her a světovou proslulost si získala především díky vojenské sérii Arma a multiplayerové akci Vigor, v ní oznámila, že Tencent získal menšinu, majoritní podíl stále drží dosavadní čeští majitelé.

„Jsme rádi, že prohlubujeme naše vztahy s Tencentem, jednou z nejvýznamnějších internetových i herních společností na světě. Těšíme se, že budeme pracovat na našich současných i budoucích projektech s podporou silného partnera, který nás po mnoho let zná a chápe náš jedinečný přístup k vývoji online her. Tímto krokem se zařazujeme po bok špičkových světových herních studií, ve kterých působí firma Tencent jako strategický investor. Jsou jimi například Epic Games, Paradox Interactive, KLEI entertainment a mnoho dalších,“ řekl Marek Španěl, výkonný ředitel Bohemia Interactive.

Jakékoli bližší informace, týkající se transakce, se obě strany rozhodly nezveřejňovat. Bohemia Interactive má i nadále samostatně fungovat pod stávajícím managementem. Obě společnosti v minulosti spolupracovaly na uvedení hry Ylands na čínský trh.

Už v minulém roce se objevily spekulace o akvizici Bohemia Interactive Tencentem, v té době se hovořilo o částce přesahující šest miliard korun. Společnost následně informace od anonymních zdrojů popřela slovy samotného majitele Marka Španěla. Už tehdy ale Španěl uvedl, že jednání s potenciálními partnery a investory není vyloučeno. Z vyjádření BI na Facebooku ostatně vyplývá, že společnost podobného strategického partnera hledala delší dobu.