Vikinský survival Valheim je jednou z nejhranějších her na Steamu

8. 2. 2021 11:05 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Čas od času se na Steamu objeví hry, které působí jako zjevení. Člověk od nich buď vůbec nic nečekal, nebo o nich ani nevěděl. Přesto se po svém vydání dočkají skvělého hodnocení a vervou se mezi ty nejhranější tituly napříč celou platformou. Za jediný týden se něco takového přihodilo dvěma hrám – čínskému RPG Tale of Immortal (více zde) a švédskému survivalu Valheim.

Tale of Immortal je na tom o něco lépe, co se počtu souběžně hrajících hráčů týče, protože okupuje čtvrtou pozici v rámci všech her na Steamu. Ale novinka Valheim se rozhodně nemá za co stydět. Aktuálně je na 9. pozici se svými 58 tisíci hráči, přičemž její rekord činí velmi slušných 130 tisíc hráčů.

Hra má na Steamu už téměř 9 tisíc uživatelských recenzí, z nichž drtivých 96 % je kladných. Máme zjevně tu čest s opravdovým klenotem, a to je Valheim teprve v předběžném přístupu, kde má setrvat minimálně rok. A o co že ve hře vlastně jde?

zdroj: Iron Gate Studio

Valheim se na první pohled příliš neliší od her typu Rust, The Forest, Ark: Survival Evolved či Conan Exiles. Opět začínáte jako nikdo, beze zbraně a oblečení, a vaším denním chlebem je přežití a budování. Kácíte stromy, kutáte kamení, stavíte budovy a různá zařízení, lovíte, rybaříte, vaříte... Však to znáte. Ale protože jsme ve světě Vikingů, dojde i na stloukání vlastních lodí a boje s mytickými bytostmi v příběhu spjatém s Valhalou a Ódinem.

Obrovské mapy jsou procedurálně generované, a i když se světem můžete protloukat sami, síla hry bude pravděpodobně v kooperaci. Pro její účely si vytvoříte vlastní server s unikátní mapou, na které se k vám může připojit až devět dalších hráčů. Tvůrci ale doporučují kooperovat ve třech, čtyřech či pěti hráčích pro co nejlepší zážitek.

Vývojáři zároveň úzce spolupracují s komunitou, které svěřili do rukou například lokalizace. Pokud si tedy troufáte, můžete Valheim hrát v uživatelské češtině. Hru najdete na Steamu za příjemných 17 eur, přičemž tato cena se časem pravděpodobně zvýší.

My sami už chystáme dojmy z hraní nového hitu, čekat je můžete brzy.