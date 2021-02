Čínské sandboxové RPG Tale of Immortal se katapultovalo mezi nejhranější na Steamu

4. 2. 2021 11:51 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Do předběžného přístupu na Steamu zamířil sandboxový simulátor hrdiny v otevřeném světě Tale of Immortal. To se sice stává každou chvíli, tenhle počin se ale včera ocitl na 5. místě mezi nejhranějšími hrami se 172 000 současně hrajícími lidmi, čímž za sebou nechal třeba velmi populární GTA V. Ptáte se, v čem tkví jeho výjimečnost? Tak například je zatím jen v čínštině.

Není to poprvé, co se hra s primárně čínskou základnou zvládla probojovat do žebříčků. Steam v Číně není oficiálně schválený, zároveň ale není ani blokovaný vládnoucím režimem. Momentálně tak eviduje přes 30 milionů registrovaných čínských hráčů a zjednodušená čínština je podle posledního průzkumu vůbec nejpoužívanějším jazykem na nejpopulárnější herní službě pro PC.