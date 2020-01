Nejpopulárnějším jazykem na Steamu je momentálně čínština

- Téma Autor: Šárka Tmějová

Zatímco nejpopulárnější současnou battle royale Fortnite si zahrajete napříč platformami, PlayerUnknown‘s Battlegrounds tuhle možnost zatím nenabízí. To by se ale letos na podzim mělo změnit, alespoň na Xboxu One a PlayStation 4. Microsoft to oznámil v pondělí během svého Inside Xbox na Gamescomu. celý článek