Ubisoft zvažuje zdražení svých her a přestává lpět na AAA titulech

10. 2. 2021 12:35 | Novinky | autor: Patrik Hajda

V Ubisoftu proběhl další konferenční hovor s investory zhodnocující třetí kvartál fiskálního roku 2021 končící 31. prosincem. Spíš než to, jak moc se Ubisoftu v tomto období dařilo, nás zajímají informace o cenách her a budoucím zaměření firmy, které během hovoru zazněly.

Když se loni v létě představily nové konzole, pořádné vášně vyvolalo vydavatelství Take-Two, které se nezdráhalo pozvednout standardní částku za plné hry činící 60 eur na novou, dražší úroveň. Názory na tento krok se různí a je na každém z nás, zda uznáme, že hry jsou dnes obsahově mnohem bohatší a dražší na vývoj, tudíž si vyšší cenovku zaslouží, nebo zda s tím nebudeme souhlasit a počkáme na slevu.

Ubisoft tehdy potvrdil, že jeho první hry pro novou generaci konzolí standardní cenu měnit nebudou, čímž zároveň nebylo vyloučeno, že by k tomu mohlo dojít později. A možná se takový okamžik kvapem blíží.

„Co se cen týče, analyzujeme kompetitivní dynamiku posledního čtvrtletí a stále zvažujeme nové příležitosti, ale dosud jsme se nerozhodli,“ řekl finanční ředitel Ubisoftu Frédérick Duguet během konferenčního hovoru (díky, VGC).

Zda společnost nakonec přistoupí k navýšení ceny, tedy ještě není jisté a v souvislosti s dalšími informacemi se to může jevit i nepravděpodobně. Ubisoft se totiž přestává zaměřovat na AAA hry, u kterých nová cenovka 70 eur dává největší smysl.

„Po mnoho let říkáme, že naší standardní šablonou je vydávat tři až čtyři AAA hry ročně a tomuto plánu zůstaneme věrní i ve fiskálním roce 2022 [od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022, pozn. redakce]. Ale cítíme, že se neustále posouváme od modelu, který se soustředí pouze na AAA tituly, k modelu, kde se střetávají silné AAA značky se silným a dynamickým katalogem vydaných her, ale také s naším programem vydávání free-to-play a jiných prémiových zážitků,“ říká dále Duguet (díky, IGN).

Studio se chce zaměřit na hry s dlouhodobou podporou a co nejvíc těžit z již vydaných her. Jako důkaz, jak dobře mu to funguje, poukázalo na šest let starý Rainbow Six Siege, který jenom v loňském roce přilákal 15 milionů nových hráčů a od svého vydání si ho vyzkoušelo už 70 milionů lidí.

Od Ubisoftu máme do konce března příštího roku očekávat tři velké tituly, z nichž víme minimálně o jednom – Far Cry 6. Avšak Ubisoft má momentálně ve vývoji slušnou řádku velkých a řekněme středních her, a to třeba ani nevíme o spoustě neoznámených titulů. Takže pro připomenutí, někdy v budoucích měsících a letech se můžete těšit na tyto hry: