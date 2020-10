Far Cry 6 a Rainbow Six Quarantine se odkládají. Ubisoftu se ale finančně daří skvěle

30. 10. 2020 11:42 | Byznys | autor: Šárka Tmějová

Ubisoft zveřejnil výroční zprávu za první polovinu fiskálního roku 2021, tedy za období od 1. dubna do 30. září 2020. Na výsledcích se podle očekávání podepsala především koronavirová pandemie – firma zaznamenala zvýšenou hráčskou aktivitu a evidovala za toto období přes 100 milionů unikátních hráčů svých titulů na PC a konzolích.

Během půlroku hráči za tituly od Ubisoftu utratili přes 20 miliard korun s meziročním nárůstem 14,2 %. Z toho skoro 18 miliard pochází z čistě digitálních transakcí, což je kombinací všeobecného trendu hráčských preferencí a již zmíněné pandemie. Ubisoft výdělky překonal také očekávání pro druhý kvartál (červenec až září), podle zprávy za to vděčí obsáhlému katalogu her a dlouhodobé podpoře určitých titulů.

V létě se dařilo třeba Rainbow Six Siege, které překonalo milník 65 milionů registrovaných hráčů. Celkem za něj a posléze i v něm od dubna 2015 utratili přes 68 miliard korun. Firma zaznamenala také zvýšený zájem o Assassin’s Creed Odyssey, o sérii Just Dance a meziročně také o The Division 2, For Honor a The Crew 2.

Na zbytek fiskálního roku, tedy do konce března 2021, měl Ubisoft připravený poměrně silný line-up. Do konce kalendářního roku mu kromě Watch Dogs: Legion vyjde ještě Assassin’s Creed Valhalla, Just Dance 2021 a Immortals Fenyx Rising. Zajímavostí je, že s výjimkou Just Dance by se všechny hry měly objevit na streamovací službě Amazon Luna.

Na první tři měsíce roku 2021 ovšem Ubi chystá pouze remake Prince of Persia: The Sands of Time a ulítlý multiplayer extrémních sportů Riders Republic. Nadcházející Rainbow Six Quarantine a Far Cry 6, které mělo stanovené datum vydání na 18. února 2021, se odsouvají na příští fiskální rok, tedy na období od dubna 2021 dál.

Ubisoft odklad vysvětluje nutností práce z domu, která vývoj zpomaluje, a zároveň chce pro všechny své tituly co nejvíc natáhnout dobu, kdy budou v popředí pozornosti.

Chce dát také vyniknout svému již nyní rozsáhlému katalogu her.

I s odkladem dvojice velkých AAA her ale Ubi zakončuje svou výroční zprávu prohlášením, že má v rámci herního průmyslu momentálně nejambicióznější line-up, jehož úspěch by měl ještě umocnit příchod nových konzolí.