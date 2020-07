Vše, co víme o Far Cry 6: 900 vývojářů, 4,5 roku práce a jeden Esposito

13. 7. 2020 13:15 | autor: Adam Homola

Far Cry 6, další díl oblíbené série stříleček v otevřeném světě, vás zavede na smyšlený karibský ostrov Yara, silně inspirovaný reálnou Kubou. Tvůrci vás chtějí vrátit do tropického prostředí a pokusí se v něm odvyprávět dospělý a komplexní příběh. K tomu jim může pomoci hlavní záporák s tváří herce Giancarla Esposita i fakt, že hra je ve vývoji už 4 a půl roku a v současné chvíli na ní pracuje kolem 900 lidí.

Hlavní hrdina

Alespoň pro mě je hlavní záporák několika posledních Far Cry vždy řádově zajímavější než hlavní hrdina. V případě Far Cry 6 to bude nejspíš dost podobné, neboť se tvůrci rozhodli hlavního hrdinu nepropagovat, téměř o něm nemluvit a soustředit se především na charismatického ďábla Antóna Castilla.

Než se ale dostaneme k nejnovější roli Giancarla Esposita, musíme se u hlavního hrdiny zastavit alespoň na chvíli. Jmenuje se Dani Rojas a podobně třeba jako v Assassin’s Creed Odyssey si na začátku hry vyberete, jestli to bude žena, nebo muž. Mužskou verzi ztvárnil Sean Rey a ženskou verzi zase Nisa Gunduz.

Cíl Dani Rojas(e) je jednoduchý a popravdě nijak zvlášť překvapivý: zažehnout plameny revoluce, sesadit Antóna z trůnu a pokusit se pro svůj ostrov vybojovat zářnou budoucnost. K tomu vám poslouží spousta různých zbraní („unikátní“ a „překvapující“), vozidel (od koně až po tank), síť spojenců a nebudou chybět ani Fangs for Hire známí z pětky. Jen tu medvěda Cheeseburgera střídá jezevčík Chorizo.

Ostrov Yara

Jak už padlo na začátku, Far Cry 6 vás vrátí zpátky do tropického prostředí. Na smyšleném ostrově Yara si užijete jak džungle, tak ulic hlavního města Esperanza. Tvůrci na webu Ubisoftu prozradili, že chtěli hráče zavést tam, kde ještě nikdy nebyli, a zároveň chtěli vyprávět příběh o revoluci. A když se řekne revoluce, vyvstane vám na mysli partyzánská válka. A když se řekne partyzánská válka, může vás napadnou například právě Kuba.

Vývojáři se tak na Kubu vydali, pořídili hromadu materiálů a výsledkem je Yara, tropický ostrov plný kontrastů a zamrzlý v čase někdy v šedesátých letech. Nádherné scenérie, kouzelnou přírodu a stylová auta tak střídá drsný režim místního diktátora.

Ten sídlí ve zmíněné Esperanze, o které vývojáři tvrdí, že jde o vůbec první opravdu velké město v celé sérii. To s sebou nese spoustu zajímavých příběhových momentů, ale především oživí hratelnost skrze vertikalitu. Bojovat totiž nebudete jen na ulicích a v domech, ale podíváte se i na střechy.

Antón Castillo

To nejlepší nakonec? Zatím to tak vypadá. Ubisoft očividně věnuje nejvíc energie představení hlavního záporáka, kterého si tentokrát střihnul herec Giancarlo Esposito (Breaking Bad, Mandalorian). Esposito hraje diktátora Antóna Castilla, který Yaře vládne spíše bičem než cukrem. Lid si ho ale do role El Presidenteho zvolil vcelku dobrovolně s tím, že Antón vrátí Yaře její dávno zašlou slávu.

Antón ale není jen jednorozměrný krutý diktátor šikanující civilisty a likvidující odpůrce. Je to také milující otec, který svého synka Diega (Anthony Gonzalez) pomalu připravuje na převzetí štafety – ostrova i titulu El Presidente. Ostatně v úvodním filmečku mu něco v tomhle duchu vysvětluje pomocí granátu. Otec milující, ale také svérázný.

Diego má svého otce také rád, ale je mu teprve 13. Neví tedy ještě pořádně, co si myslet, co dělat a nechá se tak Antónem jednoduše manipulovat. Dynamika otce a syna by nás měla provázet téměř celou hrou a minimálně Antóna si prý užijeme mnohem víc než záporáků z předchozích dílů.

Ti udělali vždycky velké haló na začátku, jen aby pak na většinu hry prakticky zmizeli a objevili se až těsně před koncem. Tahle formulka by se ve Far Cry 6 opakovat neměla. Navzdory tomu, že narativním ředitelem je opět Navid Khavari, který pracoval i na minulých dílech včetně Far Cry 5, Far Cry 4 a Far Cry Primal.

Únorová revoluce

Vydáním hry to pochopitelně neskončí, protože Ubisoft k Far Cry 6 prodává už teď i Season Pass. Ten slibuje tři velká DLC a další drobnosti.

Far Cry 6 vyjde 18. února 2021, tedy skoro přesně tři roky po vydání Far Cry 5 a dva roky po vydání Far Cry New Dawn. Šestka vyjde na PlayStation 5, PlayStation 4, PC (Uplay, Stadia, Epic Games Store), Xbox Series X a Xbox One. Pokud si hru koupíte na PlayStation 4 nebo Xbox One, budete si ji moct zdarma upgradovat na lepší verzi pro PlayStation 5 či Xbox Series X.

