Microsoft zítra podrobně představí hry pro Xbox Series X včetně nového Assassin’s Creed

- Video autor: Šárka Tmějová

Už máme poměrně podrobnou představu o tom, jaký hardware bude pohánět Xbox Series X, který vyjde letos před Vánocemi, avšak co se týče konkrétních titulů, zatím spíše tápeme. Trochu světla do hraní na nadcházející generaci konzolí by mohla vrhnout zítřejší epizoda Inside Xbox, která bude součástí letošního programu Microsoftu pod hlavičkou Xbox 20/20.