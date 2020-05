2K oznámila trilogii Mafia, bude i remake jedničky

Windows PlayStation 4 Xbox One Stadia PS4 Pro Xbox One X

AKTUALIZOVÁNO - Video autor: Patrik Hajda

Aktualizace (14.5., 9:34): Remake Mafie skutečně bude. Více se dozvíte v samostatném článku. Původní text (13.5., 16:30) Konečně skončilo dlouhé období plné spekulací o tom, zda ve studiu Hangar 13 pracují nebo nepracují na čtvrté Mafii a remacích či remasterech předchozích tří dílů. Ještě tedy stále visí otazník nad plnohodnotným pokračováním, ale už máme alespoň oficiálně potvrzenou kolekci všech tří vydaných dílů. Ale v jakém stavu dorazí každý z nich?

To, že se chystají remastery Mafia II a Mafia III už prozradily korejské, tchajwanské a brazilské ratingové společnosti, ale až teď má posvěcení shora od vydavatele 2K, který z ničeho nic vydal kratičké video (viz níže) nazvané Mafia: Trilogy.

Znamená to, že se na nás chystá edice sjednocující první tři hry série Mafia, ale na konkrétní informace o tomto balíčku si ještě musíme počkat do 19. května, kdy dojde k pořádnému odhalení. Nicméně už teď odstáváme něco velice zajímavého s prostorem pro další spekulace.

Není moc důvodů remasterovat čtyři roky starou Mafia III, takže v jejím případě bych osobně čekal spíš jakousi definitivní edicí dávající dohromady veškerá DLC. Zato Mafia II už má za sebou první dekádu, a i když se na ní i dnešním okem dá bez problémů koukat, ostřejší textury a podpora 4K nebude nikdy na škodu. Navíc dosud nevyšla na současné generaci konzolí.

zdroj: 2k Games

No a pak je tady i první Mafia, u které dává smysl remaster, ale i remake, byť ten je kvůli míře práce méně pravděpodobný. Ale! Video výše se týká trilogie a velmi snadno v něm v půlce rozpoznáte Vita Scalettu ze dvojky a na konci Lincolna Claye ze trojky.

Znamená to tedy, že první záběr by měl připadat první Mafii a postava, které není vlivem propršené noci vidět do tváře, by logicky měla být Tommy Angelo. Nahrává tomu i vozidlo, které svým věkem spadá spíš do 30. let minulého století, kde se jednička odehrává, než do 40. a 50. let dvojky.

A pokud je to skutečně první Mafia, pak vypadá neobvykle dobře a má-li jít o záběr z enginu hry, pak se skutečně bavíme o pořádném remaku běžícím pravděpodobně na tom samém či vylepšeném enginu, na kterém běží Mafia III a případné další projekty studia.

Pravda se ukáže už příští úterý, ale už teď můžete počítat s tím, že Mafia: Trilogy vyjde na Steamu, Epicu, PlayStationu 4, Xboxu One a Stadii. Absence nových konzolí ve výčtu platforem by mohla znamenat, že datum vydání trilogie nebude moc vzdálené.